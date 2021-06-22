我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

MLB／低級跑壘失誤 被換下場 小熊貝茲：我恍神了

記者陳宛晶／綜合報導
貝茲(右)因明顯記錯出局數的跑壘，遭懲罰性換下場。(美聯社)
貝茲(右)因明顯記錯出局數的跑壘，遭懲罰性換下場。(美聯社)

小熊21日以0：4不敵印地安人隊，當家游擊手貝茲（Javier Báez）還因明顯記錯出局數的跑壘，遭懲罰性換下場，而他賽後坦承自己恍神，也尊重教練團的調度，「這是我的錯，不會對調度不滿。」

貝茲素有「內野魔術師」美名，但此役在場上施展的魔法，是把自己變不見了。

離譜跑壘發生在第4局、一出局，貝茲在一壘上，瑞佐（Anthony Rizzo）一顆打向左外野的平凡飛球，貝茲在壘間一路馳騁，左外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）接到球時，貝茲幾乎已到三壘，輕鬆將球傳回一壘完成雙殺。

貝茲明顯以為當時已是兩出局，媒體也注意到他在該打席的第1球，就沒有任何離壘、避免滾地球形成雙殺的動作。

小熊4局下的瞬間結束攻勢，貝茲攤手，見證隊友愚蠢錯誤的瑞佐也面色臉青，總教練羅斯（David Ross）隨即上前唸了幾句，小熊隨後換上阿爾坎塔拉（Sergio Alcantara）接替貝茲的位置。

羅斯表示，「我們必須確保所有人都專注在比賽中，有時候失望的情緒可能導致分心。」他指出，已與貝茲聊過，「我想這件事過了就過了。」

貝茲坦言被換下感到意外，「但我尊重他的決定。」他也承認自己確實沒注意到出局數，因此導致這次荒唐跑壘，對懲罰性調度並無任何不滿。

大聯盟官網以「恍神」形容貝茲的錯誤，小熊的懲罰性調度，CBS記者艾洛（Tony Aiello）讚賞，「給羅斯換下貝茲的調度一個讚，如果無法在場上保持腦袋清醒，那就不該留在場上。」

上一則

1994年來首見 NBA東西區龍頭 無緣分區冠軍賽

延伸閱讀

Delta變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

Delta變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

真能放心？變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂

真能放心？變種病毒、未接種人口 成加州重啟隱憂
死諫達拉斯縣檢察長 官邸前赫見棺材

死諫達拉斯縣檢察長 官邸前赫見棺材
MLB／「忘了踩壘包就出局規則」海盜一壘手無腦失誤淪笑柄

MLB／「忘了踩壘包就出局規則」海盜一壘手無腦失誤淪笑柄

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
老鷹赫爾特（中）拿下全隊最高27分，助隊淘汰七六人，闖入東區決賽。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 老鷹闖東區決賽 太陽西決搶頭香

2021-06-21 08:32
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
哈登帶傷歸隊。（路透）

NBA／哈登帶傷復出拚戰46分鐘 杜蘭特：這啟發了我

2021-06-16 08:47
小柯瑞18日火力大爆發，攻下全隊最高24分。（歐新社）

NBA／小柯瑞三分火力爆發 哥哥狂讚：無法形容的好表現

2021-06-19 09:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光