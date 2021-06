MLB／低級跑壘失誤 被換下場 小熊貝茲：我恍神了

小熊21日以0:4不敵印地安人隊,當家游擊手貝茲(Javier Báez)還因明顯記錯出局數的跑壘,遭懲罰性換下場,而他賽後坦承自己恍神,也尊重教練團的調度,「這是我的錯,不會對調度不滿。」

貝茲素有「內野魔術師」美名,但此役在場上施展的魔法,是把自己變不見了。

離譜跑壘發生在第4局、一出局,貝茲在一壘上,瑞佐(Anthony Rizzo)一顆打向左外野的平凡飛球,貝茲在壘間一路馳騁,左外野手羅沙里歐(Eddie Rosario)接到球時,貝茲幾乎已到三壘,輕鬆將球傳回一壘完成雙殺。

貝茲明顯以為當時已是兩出局,媒體也注意到他在該打席的第1球,就沒有任何離壘、避免滾地球形成雙殺的動作。

Javy Baez gets benched after getting doubled up because he forgot how many outs there were pic.twitter.com/2ikGSyOkJ7