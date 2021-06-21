MLB ╱ 不偷暗號後 太空人打擊照樣拿第一

一年多前被爆出偷暗號瞬間變成過街老鼠的太空人 打者們卻在本季大殺四門，打擊成績傲視全聯盟無人能敵。目前太空人的團隊打擊三圍.274/.344/.451及平均得分5.6分不但都是聯盟第一，而且還領先其他球隊不少。

而且別忘了，他們本季還少了一員大將——轉投藍鳥的中外野手史布林格（George Springer）。當太空人打者用他們的棒子狠狠修理其他隊投手時，雖然嘴上不說，卻似乎正在用行動表示：「看到了吧？就算沒偷暗號，我們也是這麼強。」

太空人不但進攻火力旺盛，而且攻勢串連綿綿不絕。雖然沒有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）那樣的超級強棒，但他們的中心打者跟任何一隊相比都毫不遜色，而且從開路先鋒亞土維（Jose Altuve，OPS .882）起一直到七棒的塔克（Kyler Tucker，.832）為止，棒棒都是既能長打也能上壘，關鍵時刻還能將對手一棒擊沈的全方位打者。

打完4月他們的OPS（.733）還只是全聯盟第八，5月份太空人就上升到.786（第二），進入6月更是一發不可收拾達到無人能及的.903。

從進階數據更能找出太空人打擊火熱的原因。在這個三振如家常便飯的時代，太空人卻是出了名的擅於纏鬥鮮少被K。自2017年起，太空人打者的被三振率除了2018年小輸印地安人外，每一年都是全聯盟最低。

尤其本季他們的被三振率只有18.6%，遙遙領先第二名的皇家 （21.9%）。其中古瑞爾（9.8%）及布蘭特利（11.2%）的被三振率還分居聯盟第二及第五。

打得到球、不容易被三振是一回事，能不能打成安打又是另外一回事。而太空人打者的安打能力也是聯盟中首屈一指。由於球被擊出後能否形成安打，深受野手的守備位置、能力及運氣所影響，光從場內安打率（BABIP）並無法看出打者擊出安打的能力。

因此大聯盟官方透過Statcast系統，排除佈陣、運氣並綜合速度、角度及形成飛球或滾地等因素，算出較能顯現真實能力的進階數據「期待打擊率」（XBA）。

目前太空人打者的XBA高達.273，也遙遙領先第二名雙城的.257。而且全大聯盟XBA最高的前兩名不是別人，正是太空人的布蘭特利（.355）跟塔克（.329）。

看到這裡，相信不少球迷會感到忿忿不平——既然太空人打者的實力原就如此雄厚，當初又何必以身試法做出偷暗號的勾當？（取材自UDN聯合新聞網）