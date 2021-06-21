MLB ╱ 不偷暗號後 太空人打擊照樣拿第一
一年多前被爆出偷暗號瞬間變成過街老鼠的太空人打者們卻在本季大殺四門，打擊成績傲視全聯盟無人能敵。目前太空人的團隊打擊三圍.274/.344/.451及平均得分5.6分不但都是聯盟第一，而且還領先其他球隊不少。
而且別忘了，他們本季還少了一員大將——轉投藍鳥的中外野手史布林格（George Springer）。當太空人打者用他們的棒子狠狠修理其他隊投手時，雖然嘴上不說，卻似乎正在用行動表示：「看到了吧？就算沒偷暗號，我們也是這麼強。」
太空人不但進攻火力旺盛，而且攻勢串連綿綿不絕。雖然沒有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）那樣的超級強棒，但他們的中心打者跟任何一隊相比都毫不遜色，而且從開路先鋒亞土維（Jose Altuve，OPS .882）起一直到七棒的塔克（Kyler Tucker，.832）為止，棒棒都是既能長打也能上壘，關鍵時刻還能將對手一棒擊沈的全方位打者。
打完4月他們的OPS（.733）還只是全聯盟第八，5月份太空人就上升到.786（第二），進入6月更是一發不可收拾達到無人能及的.903。
從進階數據更能找出太空人打擊火熱的原因。在這個三振如家常便飯的時代，太空人卻是出了名的擅於纏鬥鮮少被K。自2017年起，太空人打者的被三振率除了2018年小輸印地安人外，每一年都是全聯盟最低。
尤其本季他們的被三振率只有18.6%，遙遙領先第二名的皇家（21.9%）。其中古瑞爾（9.8%）及布蘭特利（11.2%）的被三振率還分居聯盟第二及第五。
打得到球、不容易被三振是一回事，能不能打成安打又是另外一回事。而太空人打者的安打能力也是聯盟中首屈一指。由於球被擊出後能否形成安打，深受野手的守備位置、能力及運氣所影響，光從場內安打率（BABIP）並無法看出打者擊出安打的能力。
因此大聯盟官方透過Statcast系統，排除佈陣、運氣並綜合速度、角度及形成飛球或滾地等因素，算出較能顯現真實能力的進階數據「期待打擊率」（XBA）。
目前太空人打者的XBA高達.273，也遙遙領先第二名雙城的.257。而且全大聯盟XBA最高的前兩名不是別人，正是太空人的布蘭特利（.355）跟塔克（.329）。
看到這裡，相信不少球迷會感到忿忿不平——既然太空人打者的實力原就如此雄厚，當初又何必以身試法做出偷暗號的勾當？（取材自UDN聯合新聞網）
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