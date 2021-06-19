我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長選舉合縱連橫？ 楊安澤、賈西亞聯袂競選 周末衝刺同拜票

道瓊重挫逾500點 Fed預告政策轉彎 賣壓或許尚未結束

MLB／全壘打大賽暖身 大谷翔平雙響砲 破「酷斯拉」紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

「二刀流」大谷翔平轟了又轟！他18日宣布參戰全壘打大賽的同一天，敲出雙響砲，本季第20、21轟相繼出爐，所屬的天使隊終場以11：3撕裂老虎隊。

大谷翔平18日再度成為話題人物，先因宣布參加全壘打大賽，賽前先接受媒體一輪提問；上了球場後，馬上展現長程砲火，單場5打數2安打都是全壘打，他在第5局敲出兩分砲，第8局再炸裂陽春砲。

大谷翔平本季首度演出單場雙響砲，大聯盟生涯則是第4度完成，21轟續居全壘打榜第3，本季已達50分打點。

這是他本季的第70場出賽、打者第65場，單季20轟產出速度，大幅刷新前輩「酷斯拉」松井秀喜2017年保持的93場，締造大聯盟史上日本球員最速20轟紀錄。

大谷翔平2018年繳出22轟賽季，其實是在他擔任打者出賽的第91場達到20轟，速度就已經快過松井秀喜，但當年他還有單純以投手出賽10場，使得達陣20轟時的出賽數為101場。

此外，被問到屆時出戰全壘打大賽的策略，他表示，因為是一座飛球型球場，「像打擊練習時那樣打，球應該就會飛，我會盡力把球打得比其他人都遠。」

大谷翔平曾有在2016年日職全壘打大賽奪冠的經驗，但他認為那與他這回參賽有很大不同，「在日職是出局數制，比賽可能很快就結束，因為揮棒次數沒有很多，所以我並沒有感覺累，這是我第一次參加計時制的全壘打大賽。」屆時隨著全力揮棒的次數一多，他預期自己應該會感到有些疲憊。

以「二刀流」的身分征戰美、日職棒，高中就讀花卷東高校時，是否以站上全壘打大賽為目標？大谷翔平回答：「當時我覺得我會是投手，所以沒有預期到，這是完全超乎預期的。」

大谷翔平也喊話，既然決定出賽，目標就是冠軍。由於他是第一位確認參賽球員，對手都還未知，但他表示，「還不知道誰會參賽，但不管是與誰競爭都會很棒，對上誰都是榮耀。」

天使 MLB

上一則

歐洲杯／C羅移動可樂 蒸發40億美元 歐足總：再學罰款

延伸閱讀

MLB／「二刀流」大谷翔平參戰全壘打大賽：我好興奮

MLB／「二刀流」大谷翔平參戰全壘打大賽：我好興奮
MLB／大谷翔平參戰全壘打大賽？天使教頭不反對

MLB／大谷翔平參戰全壘打大賽？天使教頭不反對
MLB／大谷翔平敲第17發全壘打 470呎生涯最遠

MLB／大谷翔平敲第17發全壘打 470呎生涯最遠
MLB／「很難不投他」 大谷翔平MVP呼聲高

MLB／「很難不投他」 大谷翔平MVP呼聲高

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
小詹姆斯（前排左）所屬的電競戰隊「Faze Clan」隊員們成為史上第一次有電競戰隊登上「運動畫刊」封面。（取材自Instagram）

NBA／比老爸當年小1歲 16歲小詹姆斯登封「運動畫刊」

2021-06-12 08:46
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）

林書豪兜兜轉轉一年 宣布回北京首鋼打球

2021-06-11 19:13
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13
林書豪在北京首鋼隊比賽中慶祝得分。( 新華社)

林書豪回北京首鋼打球 2年前薪水300萬美元

2021-06-12 01:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球
染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了