MLB／全壘打大賽暖身 大谷翔平雙響砲 破「酷斯拉」紀錄

「二刀流」大谷翔平轟了又轟!他18日宣布參戰全壘打大賽的同一天,敲出雙響砲,本季第20、21轟相繼出爐,所屬的天使 隊終場以11:3撕裂老虎隊。

大谷翔平18日再度成為話題人物,先因宣布參加全壘打大賽,賽前先接受媒體一輪提問;上了球場後,馬上展現長程砲火,單場5打數2安打都是全壘打,他在第5局敲出兩分砲,第8局再炸裂陽春砲。

大谷翔平本季首度演出單場雙響砲,大聯盟生涯則是第4度完成,21轟續居全壘打榜第3,本季已達50分打點。

這是他本季的第70場出賽、打者第65場,單季20轟產出速度,大幅刷新前輩「酷斯拉」松井秀喜2017年保持的93場,締造大聯盟史上日本球員最速20轟紀錄。

OHTANI GOES YARD AGAIN 😮



SECOND HR OF THE NIGHT.



(via MLB ?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLB)pic.twitter.com/lnJeZFFxFL