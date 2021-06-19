MLB／全壘打大賽暖身 大谷翔平雙響砲 破「酷斯拉」紀錄

大谷翔平。（路透）

「二刀流」大谷翔平轟了又轟！他18日宣布參戰全壘打大賽的同一天，敲出雙響砲，本季第20、21轟相繼出爐，所屬的天使 隊終場以11：3撕裂老虎隊。

大谷翔平18日再度成為話題人物，先因宣布參加全壘打大賽，賽前先接受媒體一輪提問；上了球場後，馬上展現長程砲火，單場5打數2安打都是全壘打，他在第5局敲出兩分砲，第8局再炸裂陽春砲。

大谷翔平本季首度演出單場雙響砲，大聯盟生涯則是第4度完成，21轟續居全壘打榜第3，本季已達50分打點。

這是他本季的第70場出賽、打者第65場，單季20轟產出速度，大幅刷新前輩「酷斯拉」松井秀喜2017年保持的93場，締造大聯盟史上日本球員最速20轟紀錄。

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大谷翔平2018年繳出22轟賽季，其實是在他擔任打者出賽的第91場達到20轟，速度就已經快過松井秀喜，但當年他還有單純以投手出賽10場，使得達陣20轟時的出賽數為101場。

此外，被問到屆時出戰全壘打大賽的策略，他表示，因為是一座飛球型球場，「像打擊練習時那樣打，球應該就會飛，我會盡力把球打得比其他人都遠。」

大谷翔平曾有在2016年日職全壘打大賽奪冠的經驗，但他認為那與他這回參賽有很大不同，「在日職是出局數制，比賽可能很快就結束，因為揮棒次數沒有很多，所以我並沒有感覺累，這是我第一次參加計時制的全壘打大賽。」屆時隨著全力揮棒的次數一多，他預期自己應該會感到有些疲憊。

以「二刀流」的身分征戰美、日職棒，高中就讀花卷東高校時，是否以站上全壘打大賽為目標？大谷翔平回答：「當時我覺得我會是投手，所以沒有預期到，這是完全超乎預期的。」

大谷翔平也喊話，既然決定出賽，目標就是冠軍。由於他是第一位確認參賽球員，對手都還未知，但他表示，「還不知道誰會參賽，但不管是與誰競爭都會很棒，對上誰都是榮耀。」