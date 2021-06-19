我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

MLB／藍鳥跑壘亂了套 洋基寫史上首見三殺

體育新聞組╱綜合報導
洋基隊史首度單季出現兩次三殺守備，而這回還是大聯盟史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺。(美聯社)
洋基隊史首度單季出現兩次三殺守備，而這回還是大聯盟史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺。(美聯社)

洋基隊本季最不缺的東西，可能是三殺守備，17日出戰藍鳥隊1局下迎來一箭三鵰，這是洋基隊史首度單季出現兩次三殺守備，而這回還是大聯盟史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺。

洋基在水牛城出戰藍鳥，1局下塞米恩（Marcus Semien）保送、比切特（Bo Bichette）敲出內野安打，投手金恩（Michael King）的暴投再奉送壘包，無人出局就形成二、三壘有人，但接下來藍鳥的跑壘送上大禮。

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打向投手、三壘之間，金恩下丘處理，先傳一壘抓下最基本的出局數，問題出在二壘上的比切特竟全速衝向三壘，而塞米恩則是折返三壘，一壘手勒梅休（DJ LeMahieu）傳向二壘，塞米恩再啟動挑戰本壘，先在三壘與本壘之間形成夾殺，比切特也在三壘前出局。

大聯盟史上共出現726次三殺，洋基囊括26次，而這是史上第一次出現「1-3-6-2-5-6」的三殺。

洋基剛在今年5月22日隊史相隔7年再出現三殺守備，結果這回只等了27天，就迎來本季本季2次，這也是他們首度在單季製造兩次三殺守備。

洋基

上一則

NBA／華克傷病纏身 被塞爾蒂克交易至雷霆

下一則

NBA／雷納德膝傷不樂觀 媒體曝季後賽恐難回歸

延伸閱讀

MLB／「二刀流」大谷翔平參戰全壘打大賽：我好興奮

MLB／「二刀流」大谷翔平參戰全壘打大賽：我好興奮
MLB／藍鳥亂跑 洋基寫史上首見「1-3-6-2-5-6」三殺

MLB／藍鳥亂跑 洋基寫史上首見「1-3-6-2-5-6」三殺
MLB／史上最爛 響尾蛇客場23連敗 教頭：不值得驕傲

MLB／史上最爛 響尾蛇客場23連敗 教頭：不值得驕傲
MLB／太空人作弊沒事…投手抹油要罰 洛登批雙標

MLB／太空人作弊沒事…投手抹油要罰 洛登批雙標

熱門新聞

健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

2021-06-16 10:24
小將曼恩豪取39分打出生涯一役，快艇對爵士取得四勝闖入西區冠軍戰。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 快艇撞沉爵士 直衝西區決賽

2021-06-19 00:46
小詹姆斯（前排左）所屬的電競戰隊「Faze Clan」隊員們成為史上第一次有電競戰隊登上「運動畫刊」封面。（取材自Instagram）

NBA／比老爸當年小1歲 16歲小詹姆斯登封「運動畫刊」

2021-06-12 08:46
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）

林書豪兜兜轉轉一年 宣布回北京首鋼打球

2021-06-11 19:13
美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢。(美聯社)

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

2021-06-15 12:40
林書號粽子投球，不知道準不準。（取材自微博）

林書豪「粽子投球」親解為何急與北京首鋼簽約

2021-06-14 20:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元