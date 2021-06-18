MLB／史上最爛 響尾蛇客場23連敗 教頭：不值得驕傲

響尾蛇先發投手加倫投2.2局、失4分。（美聯社）

史上最慘紀錄就在眼前，響尾蛇隊依舊疲軟，17日3：10輸給巨人隊後，成為史上第一支客場23連敗的球隊，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也知道難堪，「這一點都不是值得驕傲的事。」

響尾蛇勝率不到3成、為大聯盟爐主，此役面對巨人，也從一開賽就頹倒，第2局挨了卡沙里(Curt Casali) 的兩分砲後就一路落後，卡沙里貢獻3安、4分打點，賞給響尾蛇一道新的史上最爛招牌。

此役輸球後，響尾蛇吞下14連敗，近30場只贏了2場，連敗的中止只是另一次連敗的開始，此役成為史上第一支客場23連敗球隊，超越1943年費城運動家、1963年紐約大都會 隊，羅夫洛坦言壓力越來越大，「那重量壓在你身上，真的很沉重。」

響尾蛇先發投手加倫（Zac Gallen）投2.2局、失4分，賽後也很失望，「心情當然很不開心，大夥都對現在的狀況很不滿意，我不覺得有人會覺得好過。」

響尾蛇前一次在客場贏球，為4月26日出戰勇士 隊，當時邦賈納（Madison Bumgarner）投完全場，未被敲出安打，球隊以7：0贏球，但那並未成為正式紀錄的無安打比賽，因當天進行雙重賽、比賽只打7局。