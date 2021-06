MLB／藍鳥亂跑 洋基寫史上首見「1-3-6-2-5-6」三殺

洋基 隊本季最不缺的東西,可能是三殺守備,17日出戰藍鳥隊1局下迎來一箭三鵰,這是洋基隊史首度單季出現兩次三殺守備,而這回還是大聯盟史上首見的「1-3-6-2-5-6」三殺。

洋基在水牛城出戰藍鳥,1局下塞米恩(Marcus Semien)保送、比切特(Bo Bichette)敲出內野安打,投手金恩(Michael King)的暴投再奉送壘包,無人出局就形成二、三壘有人,但接下來藍鳥的跑壘送上大禮。

We'll order another triple play, please. pic.twitter.com/RG3NDiI4kE