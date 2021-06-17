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MLB／太空人作弊沒事…投手抹油要罰 洛登批雙標

體育新聞組／綜合報導
白襪隊先發投手洛登（Carlos Rodon）。（美聯社）
白襪隊先發投手洛登（Carlos Rodon）。（美聯社）

MLB聯盟15日發表聲明，表示將嚴格限制球員使用外部物質，若被發現將處10場禁賽懲處，白襪隊先發投手洛登（Carlos Rodon）就對此表示不滿，他認為2017年太空人隊同樣是作弊，卻沒有任何球員受到禁賽，批評聯盟雙重標準。

洛登透過美國媒體「NBC Sports」發表看法：「聯盟的做法很難令人信服，他們給了用外部物質作弊的球員10場禁賽，同樣作弊卻是用不同方式贏球的太空人球員卻沒受任何處罰。」、「所以主席曼佛瑞（Rob Manfred）的意思是，他告訴鏡子裡的自己：『我正在做對的事情。』結果你卻無法對已經明確知道在季後賽作弊的球隊祭出懲處，這應該是你的責任。」

另外，向來就勇於發聲的道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）在推特上發布了影片，影片中他僅僅張開手，整顆球便年在手掌上，他詢問聯盟：「這樣合法嗎？」

包爾同時在影片下方邀請球迷投票，其中有57.4%的人投給了合法，另外有42.6%的人認為不合法，可說是相當兩極，他隨後公布解答，表示球能這麼黏，其實僅靠松香與汗的混合就能辦到，甚至連外部物質都用不上，根本不需要松焦油或spider tack（一種黏性外部物質）。

這則貼文也獲得網友熱烈回應，其中一名網友毒舌回應，「只要對上太空人時就合法」，藉此嘲諷太空人偷案號事件。

道奇隊包爾（Trevor Bauer）。（取材自推特）
道奇隊包爾（Trevor Bauer）。（取材自推特）

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