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MLB／大谷翔平獲綠燈 明星賽秀雙刀、參加全壘打大賽

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平在明星賽票選人氣超高。（路透）
大谷翔平在明星賽票選人氣超高。（路透）

大聯盟明星賽7月14日將於洛磯隊庫爾斯球場登場，「二刀流」大谷翔平目前在美聯指定打擊票選領跑，外界好奇他是否會在明星賽雙刀出鞘，以及參戰全壘打大賽，天使總教練麥登對此先開綠燈。

第1階段票選將進行至25日，每個位置排名前3、外野前9才能進入第2階段，目前的投票成績，大谷在美聯DH拿到逾52萬票，領先以29萬票居次的紅襪隊馬丁尼茲。

大谷有沒有可能在明星賽投球，還是未知數，但至少麥登不反對，「那會很棒，還是要取決於他當天的狀況，只是1局的話，如果他當天能投，我不會反對。」

麥登指出，大谷目前投球局數、球數，都在球隊的控制內，「我認為到明星賽之前，應該也不會有太大的變化，所以就只需要看看他的狀況、他自己的意願。」

大谷本季已敲17轟、並列大聯盟第5，外界也「敲碗」想看他參加全壘打大賽，麥登同樣抱持不反對的態度，若大谷想參加，他並不打算攔阻，「我不像其他人那麼反對全壘打大賽，只是不喜歡比到沒完沒了、累壞選手。」

大谷征戰日職5季，不曾缺席明星賽，轉戰大聯盟後還沒打過，2018、19年都未在票選勝出，也未入選替補名單，去年明星賽則因疫情取消，大谷今年有望初次體驗大聯盟明星賽。

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