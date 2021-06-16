MLB／大聯盟嚴打投手用外來物質 違者禁賽10場

新規定嚴格執行換投就要檢查是否使用外來物質。（歐新社）

美國 職業棒球大聯盟（MLB ）宣布，已自14日起加強執行在棒球上使用外來物質的禁令。

聯盟官方15日宣布，已向所有30支球團和裁判提供相關規定，以作為「一致適用規則的統一標準，包括定期檢查所有投手，無論對方教練是否提出要求」。

根據新規定，任何違反規定持有或使用異物的投手將被逐出比賽，並依據規則和過去的前例自動禁賽10場。先發投手每場比賽將進行不止一次強制檢查，而中繼投手必須在上場後當局結束或退場時接受檢查，時機視何者為先而定。在一般情況下，檢查將在攻守交替或更換投手時進行，讓裁判有足夠時間進行徹底檢查而不會延誤比賽。

違規球員在禁賽期間仍可支領薪水；屢犯者將受到漸進式紀律處分。球團和工作人員也將因未能遵守這些規則而受到處分。

MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，「經過長期無效的反覆警告，從現任和前任球員以及整體聯盟其他人那裡全面收集獲得的訊息，同時在聽取球迷意見和深思熟慮審議後，確定須對外來物質進行新的執法規定，以營造公平的競爭環境。」

雖然規則3.01和6.02(c)和(d)明文禁止使用外來物質，但幾十年來，教練、球員和球團已經普遍默認使用粘性物質作為減少球的光滑度和改善控球的手段。

但隨著許多投手開始學會如何使用外來物質來提高球 的轉速，這個問題及其對進攻的影響變得更加明顯，導致官方主動介入。

規則3.01規定，「任何球員不得故意用泥土、松香、石蠟、甘草、砂紙、研磨紙或其他異物摩擦球來使球變色或損壞」。規則6.02(c)則擴大規則規定，在此之外，投手不得「將任何異物塗抹在球上」、 「以任何方式污染球」、「不得將球在身上摩擦、或在上面吐口水、抹泥或金剛砂」、「在身上或裝備上附帶任何異物」或「將任何東西貼在手掌、手指或手腕上，像是創可貼、膠帶、強力膠、手鐲等」。