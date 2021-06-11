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MLB／甩抹油質疑 洋基柯爾飆9K還擊

體育新聞組／綜合報導
洋基王牌柯爾。（路透）
洋基王牌柯爾。（路透）

日前才傳出疑似塗抹外部物質增加轉速的洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），9日對上日前指控他抹油的唐納森（Josh Donaldson）所屬的雙城，不但展現王牌風範主投6局飆9K，還三振了唐納森2次，最終洋基以9：6獲勝。

上個星期雙城隊三壘手唐納森懷疑柯爾是否有使用外部物質，當時洋基總教練布恩（Aaron Boone）替他擋下問題，並表示自己的子弟兵絕對沒有作弊，不過就聯盟提供的數據，柯爾的速球轉速自聯盟祭出罰則後便下降了125轉，而他本人在訪談中又表現扭捏，表示：「我不知該如何回答。」似乎在間接承認「抹油」的事實。

對上雙城，柯爾主投6局被敲5支安打失2分，狂飆9次三振，唐納森對上他3次打擊機會盡墨，還吞下了2次三振，僅有第3次上場時勉強敲出高飛球出局。

賽後本場比賽敲出全壘打的「法官」賈吉（Aaron Judge）表示：「這就是王牌該做的事，沒有什麼事能影響他的表現。」雙城總教練也說：「我不擔心他的轉速，我只觀察他的投球，他是個好投手。」

對於投球表現，柯爾輕描淡寫：「只是把球控到好的位置。」而對於與唐納森的對決是否有因外部因素讓他更來勁，他則無視了這個提問。

洋基

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