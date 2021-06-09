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ＭLB／大谷翔平開選球眼 「送」隊友首勝

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平近兩戰一共被保送6次。（路透）
大谷翔平近兩戰一共被保送6次。（路透）

本季前10場先發，天使隊投手邦迪吞下6連敗、防禦率6.49，慘兮兮的開季終於畫下句點，面對皇家隊先發5.2局失兩分，天使以8：3贏球，他也取得本季首勝；「二刀流」大谷翔平4打席被保送3次，連兩天都被三度「請」上一壘。

水手此役推出農場排名第4的柯瓦演出生涯處女秀，只撐0.2局退場，亂流就從第1局保送大谷後開始，隨後暴投、安打連發，天使單局攻下4分。

大谷單場4打席被保送3次，跑出本季第9盜，唯一打數敲出滾地球出局，連續兩戰被保送3次，近69打席有17次保送，開轟頻率下滑的同時，上壘率節節高升，目前上壘率3成39為4月27日後最高。

「他們現在不投好球給他打了。」麥登表示，「大谷並未因此放大好球帶，最重要是他保持耐心，不會追打太過偏離好球帶的球。」

大谷面對沒好球打的狀況，麥登說：「你們過去也曾看過，優秀打者頻繁被保送的狀況，有時你就是必須在這樣的狀況下堅持下來。」

邦迪擺脫前10戰一勝難求的窘境，終於拿下本季首勝，賽後也鬆了口氣，「這是一步踏往正確方向的腳步，我的目標是每次上場能讓球隊有贏球機會，這是我在乎的。」

搭檔捕手史塔西力挺戰友，4支3、包括1發兩分砲，貢獻3分打點，談到邦迪先前表現低迷，他說：「沒有人是完美的，他每場先發都很努力，希望能幫助球隊，我為他的進步感到開心。」

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