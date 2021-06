影／這速球直直飛來消失了？暴投直接衝進主審口袋啦

在NCAA 亞利桑那州大對上費爾菲爾德的比賽中,投手一顆內角球失去了控制,捕手也來不及反應,沒想到這球不偏不倚地直接進了主審口袋,讓播報員直呼:「我從來沒見過這種事。」

比賽進行到第六局,由亞利桑那州大進攻,當時雙方6:6平手且二、三壘有人,投手麥克克蘭(Sean McClain)投出捕手意料之外的位置,打者下意識外縮,而球就像消失一般,沒人知道跑到了哪裡?由於不知是否為暴投,跑者也不敢輕舉妄動。

經過攝影 機慢速重播後,才發現這顆球正好進了本壘後方主審胸前的口袋裡,最終該球記為暴投,跑者推進一壘,讓亞利桑那州大取得1分領先。但由於這個場景實在太過罕見,讓播報員直呼:「我看過很多棒球比賽,我知道很多棒球規則,但從來沒見過這種事。」

Well...we have NEVER seen this before.



Devils get the go-ahead run on...this...



You have to see it to believe it. 7-6, Devils, M6.



💻 https://t.co/AyR6VuqzEQ

📻 KDUS Radio AM 1060 / https://t.co/8QiyEWTIJL pic.twitter.com/kXle3TozVx