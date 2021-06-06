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MLB／張育成敲二安 連5場安打追平大聯盟台將紀錄

中央社／紐約6日專電
旅美棒球好手張育成。中央社
旅美棒球好手張育成。中央社

效力美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊的張育成打擊近況加溫，今天4打數敲出一支二壘安打，連5場有安打，追平林子偉保持的大聯盟台灣選手連續安打場次紀錄。

張育成昨天敲出賽季首轟，對手巴爾的摩金鶯隊今天雖派出右投羅培茲（Jorge Lopez）先發，印地安人教練團仍安排本季大多面對左投的張育成先發上陣，擔任第7棒、鎮守三壘。

張育成身為內野工具人，本季主要與左打的隊友輪替鎮守一壘。此役是他本季首次擔任先發三壘手，陣中主戰三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）改當指定打擊，先發一壘手則由昨天被拉上大聯盟的布萊德雷（Bobby Bradley）擔當。

印地安人投手群壓不住陣腳，前兩局就丟掉7分。3 局上，率先登場打擊的張育成揮出右外野彈跳進觀眾席的場地規則二壘安打，隨後靠布萊德雷的二壘安打跑回本壘，助球隊扳回一城。

扣除6月1日接替隊友守備、沒有打擊機會，張育成近5場出賽各揮出一支安打，連續安打場次續創個人大聯盟生涯新高。大聯盟台灣選手方面，張育成追平林子偉2018年9月效力波士頓紅襪隊時締造的連5場安打紀錄。

4局上，張育成在一人出局、滿壘有人情況下登場，纏鬥9球後擊出游擊方向強勁滾地球，形成瓦解攻勢的雙殺打。

張育成6局上面對金鶯中繼右投哈維（Hunter Harvey），擊出中外野飛球遭接殺；9局上，張育成遭金鶯後援左投勞瑟爾（Zac Lowther）三振出局。這兩次打擊機會都未能推進壘上隊友。

張育成本季兩度歷經打擊低潮，近期漸入佳境，賽季打擊率升至1成81。原本與他爭奪上場機會的包爾斯（Jake Bauers）因打擊欠佳遭指定讓渡（DFA）後，張育成競爭對手變成小聯盟時期的室友布萊德雷。

印地安人延續本季對勝率5成以下球隊打不好的毛病，終場5比18慘敗給金鶯，2006年4月以來首度單場丟掉18分以上；客場3連戰以1勝2敗作收，近5季來首度輸掉與金鶯的系列戰。

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