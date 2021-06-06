我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

MLB／放縱投手「抹油」 紅人強打：聯盟根本不在乎

體育新聞組／綜合報導
卡斯特蘭諾斯指出現今多數投手都會倚靠外來物質投球。（美聯社）
卡斯特蘭諾斯指出現今多數投手都會倚靠外來物質投球。（美聯社）

近年來，部分投手似乎為了尋求更高轉速，進而使用外來物質增加投球摩擦力，而隨著本賽季全聯盟整體攻擊效率下降，外界也開始將注意力放在這些使用非法物質的投手上。本季打出MVP表現的紅人強打卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos），他指出現今多數投手都會倚靠外來物質投球，聯盟根本就不會在乎投手這樣做。

上個月27日，紅雀與白襪進行跨聯盟賽事，7局下二壘審發現紅雀投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）帽子上沾有奇怪的外來物質，蓋拉葛斯則解釋這其實只是他的防曬乳，不過主審衛斯特(Joe West)堅持要求他更換帽子，總教練席爾特（Mike Shildt）出面抗議被驅逐出場後，在記者會上表示，「這是棒球界中的小秘密，不應該由裁判來控管」，席爾特的言論也造成大聯盟一片譁然。

卡斯特蘭諾斯作客一檔Podcast節目，也對投手使用外來物質表達看法，「這當然是不合法的，聯盟絕對知道有些投手正在這樣做，但他們並不在乎。如果這真的是聯盟想要解決的問題，他們會派人在牛棚裡檢查手套、帽子等，聯盟肯定會有所動作。但老實說，我不認為他們把這件事看的很重。」

當被問到使用外來物質是否為當下聯盟應該解決的問題，卡斯特蘭諾斯說道，「聽著，如果我真的開始說出我的想法，我可能會遇到一些麻煩，聯盟必須弄清楚這些物質是否非法，並堅持下去。」

本季30支球隊打擊率為2成36，低於1968年的2成37打擊率，這也讓大聯盟近期開始採取降低投手丘等作為。卡斯特蘭諾斯則表示，自己並不會在意投手是否用這些外來物質，抱著球來就打的心態迎戰，同時他也認為，因研究轉速而讓自己成為一代巨投的包爾（Trevor Bauer），也是間接造成部分投手使用外來物質的原因。

上一則

MLB／張育成全壘打開張 印地安人射金鶯

下一則

NFL專欄／韓裔教練遭歧視 NFL冷處理？

延伸閱讀

影／遭強襲球爆頭「倒地抽蓄」光芒3A潛力投手急送醫

影／遭強襲球爆頭「倒地抽蓄」光芒3A潛力投手急送醫
MLB／小聯盟鄧愷威 手塗異物禁賽10場

MLB／小聯盟鄧愷威 手塗異物禁賽10場
MLB／首局狂灌11分 道奇暴力打線 改寫例行賽紀錄

MLB／首局狂灌11分 道奇暴力打線 改寫例行賽紀錄
MLB／遭強襲球擊中 天才小史又傷

MLB／遭強襲球擊中 天才小史又傷

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
楊恩（右）攻下35分、送出10助攻，率老鷹擊敗東區頭號種子費城七六人隊，在季後賽第二輪旗開得勝。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽對戰表 東區老鷹旗開得勝 西區四強出爐

2021-06-07 08:31
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

2021-06-02 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光