MLB／放縱投手「抹油」 紅人強打：聯盟根本不在乎

卡斯特蘭諾斯指出現今多數投手都會倚靠外來物質投球。（美聯社）

近年來，部分投手似乎為了尋求更高轉速，進而使用外來物質增加投球摩擦力，而隨著本賽季全聯盟整體攻擊效率下降，外界也開始將注意力放在這些使用非法物質的投手上。本季打出MVP表現的紅人強打卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos），他指出現今多數投手都會倚靠外來物質投球，聯盟根本就不會在乎投手這樣做。

上個月27日，紅雀與白襪進行跨聯盟賽事，7局下二壘審發現紅雀投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）帽子上沾有奇怪的外來物質，蓋拉葛斯則解釋這其實只是他的防曬乳，不過主審衛斯特(Joe West)堅持要求他更換帽子，總教練席爾特（Mike Shildt）出面抗議被驅逐出場後，在記者會上表示，「這是棒球界中的小秘密，不應該由裁判來控管」，席爾特的言論也造成大聯盟一片譁然。

卡斯特蘭諾斯作客一檔Podcast節目，也對投手使用外來物質表達看法，「這當然是不合法的，聯盟絕對知道有些投手正在這樣做，但他們並不在乎。如果這真的是聯盟想要解決的問題，他們會派人在牛棚裡檢查手套、帽子等，聯盟肯定會有所動作。但老實說，我不認為他們把這件事看的很重。」

當被問到使用外來物質是否為當下聯盟應該解決的問題，卡斯特蘭諾斯說道，「聽著，如果我真的開始說出我的想法，我可能會遇到一些麻煩，聯盟必須弄清楚這些物質是否非法，並堅持下去。」

本季30支球隊打擊率為2成36，低於1968年的2成37打擊率，這也讓大聯盟近期開始採取降低投手丘等作為。卡斯特蘭諾斯則表示，自己並不會在意投手是否用這些外來物質，抱著球來就打的心態迎戰，同時他也認為，因研究轉速而讓自己成為一代巨投的包爾（Trevor Bauer），也是間接造成部分投手使用外來物質的原因。