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影／遭強襲球爆頭「倒地抽蓄」光芒3A潛力投手急送醫

體育新聞組／綜合報導
光芒3A投手松柏羅遭打者擊出的強襲球命中頭部，當場倒地不起。（取材自推特@HeralddeParis）
光芒3A投手松柏羅遭打者擊出的強襲球命中頭部，當場倒地不起。（取材自推特@HeralddeParis）

近年投手遭強襲球擊中導致受傷的案例層出不窮，4日在小聯盟賽場上就出現驚悚一幕，光芒3A迎戰金鶯3A的比賽，光芒3A投手松柏羅（Tyler Zombro）遭打者擊出的強襲球命中頭部，當場倒地不起。

事情發生在8局上半，松柏羅（Tyler Zombro）在球隊大幅落後時上場投球，卻遭對方打者強襲球擊中頭部，比賽也隨之暫停，倒在場上的松柏羅甚至出現抽蓄情形，打者也相當懊惱蹲在壘包旁，最終松柏羅被擔架抬出場外。

賽後光芒3A發表聲明表示，松柏羅被送往當地醫院，目前狀況穩定，正進一步接受治療及觀察，球團也會更新松柏羅狀況，同時也為松柏羅與其家人及隊友表達慰問及祈禱。

事發後，許多小聯盟球隊及球員也替松柏羅表達關心和祝福，曾遭強襲球命中而造成頭部骨折的前大聯盟投手麥卡錫（Brandon McCarthy），也轉發光芒3A推特表示關切。現年26歲的松柏羅以非選秀球員身份加入光芒，2019年首次登上3A，本季出賽9場，投11.1局失4分，防禦率3.18。此外畢業於喬治梅森大學的松柏羅，在該校留下55場先發場次及出賽318.1局，皆是隊史最多紀錄。

推特

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