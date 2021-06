影／遭強襲球爆頭「倒地抽蓄」光芒3A潛力投手急送醫

近年投手遭強襲球擊中導致受傷的案例層出不窮,4日在小聯盟賽場上就出現驚悚一幕,光芒3A迎戰金鶯3A的比賽,光芒3A投手松柏羅(Tyler Zombro)遭打者擊出的強襲球命中頭部,當場倒地不起。

事情發生在8局上半,松柏羅(Tyler Zombro)在球隊大幅落後時上場投球,卻遭對方打者強襲球擊中頭部,比賽也隨之暫停,倒在場上的松柏羅甚至出現抽蓄情形,打者也相當懊惱蹲在壘包旁,最終松柏羅被擔架抬出場外。

賽後光芒3A發表聲明表示,松柏羅被送往當地醫院,目前狀況穩定,正進一步接受治療及觀察,球團也會更新松柏羅狀況,同時也為松柏羅與其家人及隊友表達慰問及祈禱。

事發後,許多小聯盟球隊及球員也替松柏羅表達關心和祝福,曾遭強襲球命中而造成頭部骨折的前大聯盟投手麥卡錫(Brandon McCarthy),也轉發光芒3A推特 表示關切。現年26歲的松柏羅以非選秀球員身份加入光芒,2019年首次登上3A,本季出賽9場,投11.1局失4分,防禦率3.18。此外畢業於喬治梅森大學的松柏羅,在該校留下55場先發場次及出賽318.1局,皆是隊史最多紀錄。

Oh no. Every positive thought in the world to Tyler and his loved ones. https://t.co/9d3KxKUYjf