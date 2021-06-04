MLB／小聯盟鄧愷威 手塗異物禁賽10場

22歲旅美投手鄧愷威因手套塗抹「異物」遭到調查，遭到禁賽十場。（中央社）

大聯盟投手使用松焦油、松香等黏性物質，增加球的轉速、對球控制力，幾乎是近年公開祕密。大聯盟今年決定正視問題，從小聯盟開始嚴格執行，近期被抓到使用「外部物質」的四名球員都收到禁賽10場的懲處，包括台灣 旅美投手鄧愷威在內。

效力巨人隊高階1A的鄧愷威5月29日先發出賽時，僅投2局就退場，原因是第3局上場熱身時，被主審認定手套有「外部物質」，遭驅逐出場；鄧愷威去年在1A繳出7勝0敗、防禦率1.58的成績，今年出賽5場、1勝2敗，防禦率5.03。

鄧愷威最終收到禁賽10場的處分，根據美聯社報導，另外同遭禁賽的還有3名小聯盟球員，白襪隊低階1A的艾維是第一人，另外是白襪高階1A比亞西，遊騎兵隊低階1A英格勒。

大聯盟今年出現6場無安打比賽，只差1場就要追平1900年以來的單季無安打場次紀錄，比賽天平嚴重向投手傾斜，也讓大聯盟開始重視投手使用「外部物質」的問題。

今年季前大聯盟辦公室就曾向30隊發出備忘錄，提醒今年將加強取締塗抹異物，且會回收使用過的球，不過懲處大聯盟球員要面對工會反彈，小聯盟球員先開始受到嚴格檢視，這也是大聯盟推行新措施的一貫模式。