MLB／首局狂灌11分 道奇暴力打線 改寫例行賽紀錄

道奇隊貝林格敲出滿貫砲。（路透）

道奇 2日主場迎戰紅雀的賽事中，衛冕軍團打線毫不留情，首局就打下11大局，不僅讓紅雀先發投手馬丁尼茲（Carlos Martínez）僅解決兩個人次就下場，更寫下隊史例行賽單一局數最高得分紀錄。

馬丁尼茲的控球是出了名的差，不過他今天的狀況不僅是控球出問題，而是球一往好球帶塞就挨打，他合計主投0.2局就挨6安，附帶4次保送，接手的伍德福特（Jake Woodford）於滿壘時登板挨了貝林格（Cody Bellinger）一發滿貫砲，首局便狂轟猛炸了11分。

單局得11分成為道奇例行賽隊史新紀錄，上個紀錄還得追溯至1969年6月28日，他們對上教士曾在第三局砍下10分。不過若算上其前身布魯克林道奇，其紀錄為單局攻下15分。

去年季後賽對上勇士 ，道奇就上演首局攻下11分紀錄，足見其打線的暴力程度，其中主砲貝林格單局就上打擊區2次，分別敲出2分打點安打及滿貫全壘打，單局6分打點也成為隊史第一，在此之前的紀錄是單一球員單局5分打點，達成此成就的球員有3名，分別是2008年的坎普（Matt Kemp）、2005年的肯特（Jeff Kent），以及1977年，現役為太空人 總教練的貝克（Dusty Baker）。