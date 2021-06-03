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MLB／遭強襲球擊中 天才小史又傷

體育新聞組／綜合報導
國民雖然戰勝勇士，不過壞消息是陣中王牌「天才小史」史特拉斯堡又傷了。（美聯社）
國民雖然戰勝勇士，不過壞消息是陣中王牌「天才小史」史特拉斯堡又傷了。（美聯社）

國民1日雖然以11：6戰勝勇士，中止近期的五連敗，不過壞消息是陣中王牌「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）又傷了，他只投1.1局就被強襲球擊中下場，若最後得花長時間養傷，恐怕將成為他生涯第14次進入傷兵名單。

史特拉斯堡開季第一個月只先發了四場比賽，後因肩部發炎進入傷兵名單，睽違5個星期後再次回歸賽場，這場是他回歸後的第三場。

根據報導，他的不適早在面對第一名打者便有跡可循，在投完第一球後不斷甩動自己的右臂，而這似乎與球速的下滑息息相關，2019年他的速球均速可達93.8英里，本季至今最快球速僅剩91.6英里，這場投的30球中甚至只有7球超過90，最終因康崔拉斯（William Contreras ）擊球初速109.6英里的強襲球擊中右背才認命下場。

倘若史特拉斯堡最終還是得進入傷兵名單養傷，那麼這將成為生涯自2010年後第14度進入傷兵名單，回顧2年前，在2019年勇奪世界大賽MVP的他，國民才與之簽下一份7年2億4500萬延長合約，然而自此之後的2年內他只替球隊先發了7場比賽，傷病也成了他生涯想擺脫也無法擺脫的噩夢。

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