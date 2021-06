釀酒人的先發陣容是本季的大驚奇,其中王牌伍卓夫就是其一。(路透)

釀酒人的先發陣容是本季的大驚奇,其中王牌伍卓夫(Brandon Woodruff)就是其一,30日對上國民,他主投7局僅被敲2支安打無失分,還送出10次三振,助球隊以3:0完封對手,更成功3戰橫掃國民。

面對國民王牌薛則(Max Scherzer),伍卓夫第一局就得到隊友賈西亞(Avisaíl García)的兩分砲奧援,而薛則在首局過後迅速回穩,合計6局僅被敲2安失2分,同樣送出10次三振,可惜打線不賞臉,苦吞本季第4敗。

伍卓夫此役控球與球威同樣優秀,曲球、變速與速球的搭配讓近期陷入低潮的國民打線靜悄悄,先發7局只有在6局下時讓對手攻佔得點圈,最終也安全下莊,此外,他也達成連續10場優質先發的表現,成為釀酒人隊史自2008年的「沙胖」沙巴西亞(CC Sabathia)後第一人。