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MLB／「很難不投他」 大谷翔平MVP呼聲高

體育新聞組／綜合報導
天使隊大谷翔平獲運動畫刊票選MVP。（美聯社）
天使隊大谷翔平獲運動畫刊票選MVP。（美聯社）

「運動畫刊」針對大聯盟前2個月的球員表現，找來7名作家票選心中MVP，美聯方面已有共識，天使隊「二刀流」大谷翔平獲得6票相挺，唯一沒投大谷的選擇了打擊表現頂級的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

投手大谷本季出賽7場，防禦率2.72，成績1勝1敗，36.1局投出50次三振，另有26次保送，而打者翔平出賽49場，打擊率2成65，敲出49支安打中，有15發全壘打，另有40分打點、7次盜壘。

投票給大谷的維杜奇（Tom Verducci）就說，雖然天使隊戰績不佳，但是大谷翔平在投打兩端的成就太過驚人，「跟他球隊的表現已經沒有關係。」

艾普斯坦（Stephanie Apstein）則點出，或許WAR表現上，大谷翔平不是最佳選擇，但是他的OPS+超過150、ERA+187，投打都超過聯盟平均值許多，只要保持健康就能繳出史上最佳成績，「很難不投給他」。

沒有投給大谷的夏皮羅（Michael Shapiro）也形容這是痛苦的決定，不過小葛雷諾的WAR（勝場貢獻值）是全聯盟最高，16轟也暫居全壘打王，大谷翔平是最有天分的球員，也正朝著MVP邁進，「不過小葛雷諾的宰制級表現若未獲肯定也不公平。」

國聯方面則意見分歧，勇士隊的亞古納（Ronald Acuna Jr.）獲得3票，小熊隊布萊恩（Kris Bryant）2票，道奇隊孟西（Max Muncy）、紅人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）各1票。

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