MLB專欄／大聯盟潛規則多 新一代球員無所適從

如果你告訴網球傳奇名將費德勒（Roger Federer）在6：0、5：0領先對手時該把發球速度放慢、不要發球上網。相信所有人都會覺得你瘋了。運動比賽就該全力以赴，不是嗎？還搞什麼婦人之仁？

不幸的是，這個用膝蓋想就知道的簡單道理，對於許多一輩子在大聯盟打滾的人不但不適用，甚至他們還在反其道而行，大言不慚地要年輕球員遵守他們那些所謂的潛規則（unwritten rules）。

這樣的鬧劇仍不斷在發生。去年，教士隊「金童」塔提斯（Fernando Tatis）在比數大幅領先且球數零好三壞時「一時不慎」轟出生涯首發滿貫全壘打，結果慘遭敵我雙方教練同聲圍剿，不得不出來道歉。

這個月相同戲碼就又再次上演，已入選名人堂的白襪老教頭拉魯沙（Tony La Russa）嚴厲譴責子弟兵梅瑟德斯（Yermin Mercedes）不該在相同狀況下（這次對手雙城還追加了派野手上來投球的「潛規則構成要件」），大棒一揮將球轟出牆外，明明當時白襪三壘教練已下達要他再等一球的暗號，顯然是出於拉魯沙的授意。

首先，梅瑟德斯所「觸犯」的潛規則，說穿了只是在顧及對手顏面。為此拉魯沙事先就打算阻止梅瑟德斯出棒，事後仍堅持己見。換句話說拉魯沙始終認為：輸得脫褲子的對手面子上掛不掛得住，遠比自家子弟兵是否全力以赴甚至球賽勝負來得重要。這樣的想法才真正違反了他口口聲聲的運動家精神。

套句丹佐華盛頓（Denzel Washington）在電影 「怒火救援」（Man on Fire）裡的著名台詞：「手下留情那是上帝的事。」球員的本分是盡全力打球踢對手的屁股。既然你敢派野手上來，我就敢打得他滿地找牙。拉魯沙憑什麼阻攔？

回過頭來談大聯盟多如牛毛的潛規則，包括投手在拚無安打時對手不准短打、領先太多分不能盜壘（至於領先多少分算太多，卻又沒人說得準）以及最常見的擊出全壘打時不准「態度太囂張」、「看球看太久不起跑」、「跑太慢」、「甩棒太花俏」…已經多到維基百科單獨為它建一個條目。

最為諷刺的是，即便大聯盟前年就開始高唱「讓球員們玩出自我」（Let the Kids Play），希望球員個個搖身一變像塔提斯一樣秀出自我，一旦觸碰到場上的潛規則，像拉魯沙這樣自打臉的惡例仍不斷發生。到頭來Let the Kids Play只是一句蒼白無力的口號，棒球在球迷心目中的印象仍是越來越跟不上時代。（取材自UDN聯合新聞網）