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MLB／張育成扮反攻火車頭 助印地安人驚險逆轉勝

中央社／紐約30日專電
台旅美棒球好手張育成是印地安人反敗為勝關鍵之一。中央社
台旅美棒球好手張育成是印地安人反敗為勝關鍵之一。中央社

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊一日兩戰，張育成第2戰先發，3打席都上壘，且跑回2分，吹起反攻號角，替球隊以再見高飛犧牲打6比5逆轉氣走多倫多藍鳥隊創造契機。

兩隊昨天賽事因雨順延，今天雙重賽各打7局。張育成在雙重賽首戰未上陣，印地安人此役打擊低迷，只靠內勒（Josh Naylor）陽春砲拿分，終場1比4不敵藍鳥。

張育成在雙重賽第2戰擔任第8棒、鎮守一壘。3局下，率先登場打擊的他從藍鳥先發左投麥茲（Steven Matz）手中揮出中外野平飛安打，全隊安打開張。但隊友接著遭三振、揮出雙殺打，落後4分的印地安人氣勢為之一挫。

6局下，張育成擊出三壘方向滾地球，趁對方漏接失誤上壘，接著靠隊友李維拉（Rene Rivera）右外野深遠二壘安打一路衝回本壘，印地安人打破鴨蛋。

印地安人這半局再以連3支短程安打及雙殺打追加3 分，扳平比數。但藍鳥7局上再下一城，印地安人僅剩最後半局反攻機會。

7局下一人出局後，張育成發揮選球眼，靠四壞保送上壘。藍鳥後援投手查特伍德（Tyler Chatwood）控球「走鐘」，接著連投3次四壞保送，張育成被擠回本壘，印地安人攻下追平分。

印地安人主將拉米雷斯（Jose Ramirez）隨後不負所託，揮出高飛犧牲打，助球隊在驚濤駭浪中逆轉勝，避免主場與藍鳥3連戰遭橫掃。

張育成是印地安人反敗為勝關鍵之一，此役3次打擊機會都上壘，且維持手感，近6場出賽4場有安打，賽季打擊率升至1成55。他還在比賽後段隊友包爾斯（Jake Bauers）上陣後改守三壘，發揮工具人本領，為自己留在場上替球隊建功創造機會。

美國

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