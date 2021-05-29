金山捷運誤點害大谷翔平遲到？捕手還原真相

大谷翔平原訂要在27日先發投球，但賽前1個半小時，天使緊急宣布更換投手，大谷翔平擔任指定打擊出賽。（歐新社）

天使 隊「二刀流」大谷翔平27日因搭球隊巴士、捷運 接連遇到狀況，無法先發登板，引發一連串話題，連舊金山捷運系統BART都出面澄清未誤點，究竟大谷翔平遇到什麼狀況？捕手鈴木清28日解答了。

大谷翔平原訂要在27日先發投球，但賽前1個半小時，天使緊急宣布更換投手，大谷翔平將擔任指定打擊出賽。隔天比賽時大谷先發投球沒再延後，總教練麥登（Joe Maddon）賽前還幽默回應：「他昨天可能睡在這裡吧！」

原來當時球隊巴士遇上車禍 塞車，先發名單內的大谷翔平、鈴木清與翻譯水原一平趕緊換搭捷運，但隨後又向總教練麥登（Joe Maddon）回報，他們搭捷運也遇到一些狀況，抵達球場時間還會再晚一些，「投手大谷」因此來不及準備賽前熱身。

消息一出後，BART隨後在推特表示，「首先，我們很榮幸迎接像大谷翔平這樣的棒球巨星搭乘BART，但我們已與作業控制中心確認，今天在海灣大橋車禍期間，前往球場的捷運沒有任何延誤。」

鈴木清28日還原真相，他們在捷運上遇到的問題並非誤點，而是下錯站又錯過轉乘，導致來球場的時間延誤。