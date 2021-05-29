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大谷搭捷運趕比賽 媒體神P圖湊熱鬧

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平搭隊巴因塞車延誤，後來改搭捷運遲到，結果登板日順延一天，被網友P圖在捷運上畫面。 (取材自推特)
大谷翔平搭隊巴因塞車延誤，後來改搭捷運遲到，結果登板日順延一天，被網友P圖在捷運上畫面。 (取材自推特)

天使隊「二刀流」大谷翔平27日臨時取消先發投手，改擔任指定打擊上場，總教練麥登（Joe Maddon）解釋是因巴士塞車、改搭捷運也出了一些狀況，導致大谷翔平投球賽前準備時間不足，但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清「捷運並未誤點」。

有媒體突發奇想，後製大谷翔平搭捷運的照片，引來網友一片叫好；而現效力於教士的達比修有，也回憶過往乘坐奧克蘭捷運往事。

舊金山海灣大橋27日發生嚴重車禍，導致大塞車，而天使的其中一輛球隊巴士就卡在車陣中，所以大谷只能改搭捷運趕來球場，但抵達時間不夠他完成先發投手賽前準備工作，天使決定將他的先發延後一天，今大谷翔平以打者身分上場，3打數沒有安打，另有1次保送，最終天使以0：5輸給運動家。

根據總教練麥登（Joe Maddon）表示，大谷翔平後來改搭的捷運也出現狀況，也導致賽前投球熱身時間不足，但舊金山捷運系統BART隨即對此澄清「捷運並未誤點」。《NBC Sports》也搞怪後製一張大谷翔平身穿球衣、頭戴頭盔前往搭乘捷運照片，並寫下「當你發現敵隊球員在捷運站迷路，你能幫助他找到去球場的路嗎？」引發網友熱烈回應，「當然，我會要求跟他合照」、「奧克蘭的球迷都很熱心」、「要看球員是誰，大谷的話我可以」

捷運 天使 舊金山

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