MLB／「忘了踩壘包就出局規則」海盜一壘手無腦失誤淪笑柄

海盜一壘手克雷格(左)發生愚蠢失誤成為笑柄。(路透)

海盜隊27日以3：5不敵小熊隊之戰，出現史上最笨失誤，一壘手克雷格（Will Craig）忽視只需踩一壘就結束半局的基本棒球規則，與打者上演追逐戰，最終丟掉分數，離譜失誤讓媒體、網路上反應都「炸鍋」。海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）對於子弟兵捅出的樓子說：「我怪我自己，我應該要讓他知道，他唯一要做的事就是踩一壘。」

離奇戰況發生在第3局，小熊康崔拉斯（Willson Contreras）敲安並盜上二壘，兩出局時輪到貝茲（Javier Baez）打擊，擊成三壘方向滾地球，海盜接球後傳向一壘，克雷格接球時並未踩在一壘壘包上，選擇上前觸殺貝茲，而貝茲慢慢往本壘倒退。

只需要踩一壘就結束的半局，克雷格跟著貝茲上演追逐戰，康崔拉斯見狀直衝本壘，克雷格傳本壘仍讓康崔拉斯溜回這1分，而貝茲也趁勢回衝一壘，海盜捕手培瑞茲這時傳一壘又發生暴傳，讓貝茲站上二壘。

薛爾頓對這景象也很無奈，「人們都說，只要待夠久，就會遇過所有狀況，但我還真的沒看過這種情況。」

美媒批評四起，痛批「史上最笨失誤」，小熊教頭羅斯（David Ross）的評語也很一針見血，他說：「球員有時就是會忘了怎麼打球」。

26歲的克雷格為海盜2016年首輪指名選進的新秀，此役是他在大聯盟的第15場出賽，薛爾頓賽後並未責怪克雷格，而是責怪自己。

薛爾頓表示，「責任在於我，我保證當我還在這裡時，你們絕對不會再看到同樣的情況重演。我們的球員必須了解規則，這是封殺的狀況，壘包104年來都不曾移動，不管貝茲怎麼跑，我們只需要回去踩一壘。」