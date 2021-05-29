MLB／大谷翔平「一笑泯恩仇」 近身球衝突反應被讚完美

因為一顆靠近頭部的近身球，引起運動家隊的坎納（右）不滿，作勢上前要找投手大谷翔平理論，天使隊投手鈴木清（左）急忙上前擋住坎納。（歐新社）

天使 隊「二刀流」大谷翔平今天擔任先發投手，對戰運動家隊，第3局因一顆因一顆93.3哩頭部近身球，引發坎納（Mark Canha）不滿，雙方一度板凳清空，大谷翔平則被鏡頭捕捉到噗滋笑的畫面。

大谷翔平延後1天登板，天使因板凳人手不足，加上總教練麥登（Joe Maddon）想要觀察他的前役直球失速，是否與同場投、打的負擔太重有關，因此大谷今天僅擔任先發投手。

大谷翔平投完前3局、未失分，第3局面對坎納時，一顆93.3哩的直球從他的頭部前方掃過，坎納當場不爽、向大谷翔平叫囂，捕手鈴木清（Kurt Suzuki）則是趕緊擋在坎納前方，兩隊球員也一湧而出。

大谷翔平（後左）對於因為自己失誤投出的近身球所引起的雙方球員衝突，獨自在投手丘上露出尷尬的表情，引發球迷討論。（歐新社）

大谷翔平拍拍自己胸口，示意是自己的錯，看到兩隊人馬板凳清空的畫面，在投手丘上笑了出來，畫面全被鏡頭捕捉到，成為美國 媒體瘋狂截圖的瞬間。

天使隊「二刀流」投手大谷翔平看到因近身球不滿的坎納，在投手丘上露出俏皮的表情，意外引發球迷討論。（Getty Images）

大谷翔平的反應太過無害，引起網友討論熱烈，有人說大谷的反應太完美，也有人稱「大谷翔平大概是全世界最難跟他吵起來的人」。短暫衝突過後，大谷翔平以97.9哩直球三振坎納。

來源：TrueRGM: Player Highlights

大谷翔平在第6局再度遭遇坎納，這回不是近身球，而是真的投出觸身球，大谷投球出手後也跌在投手丘上，坎納這回沒有不滿，笑了笑後跑上一壘。

大谷翔平賽後表示，「他是一名好打者，對面一位好打者，我希望能用內角球攻擊他，真的不是故意的。」

天使今天未取消指定打擊，讓大谷翔平專心投球，此役直球均速94哩，雖仍不及賽季平均的96哩，但比起前一戰直球均速91哩有所回升。

大谷翔平表示，「我這一場出賽的感覺好多了，整體看來，昨天的先發意外延後1天，我的身體感覺很好，一點都不會覺得鈍鈍的。」

總教練麥登（Joe Maddon）也很滿意他的表現，「大谷展現了他出色的運動能力，在他的攻擊面成績已是如此，我猜他現在的防禦率也很棒吧！」

麥登今天有意觀察大谷翔平同場投打及只投不打的表現是否會有落差，他賽後報告他的「實驗」結果，麥登表示，「我想他今天證明了，如果只投球，他也可以投得很好，但我還不知道以後會怎麼做，不能因為他今天投得很好，就關上他同場投打的大門，我只是覺得他應該對今晚的投球內容也很滿意。」

大谷翔平延後1天登板，今天以93球投6局，被敲3安打、失3分，有5次三振、4次保送，賽後防禦率上升為2.72。