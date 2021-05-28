MLB／7局62球完投 洛磯馬奎茲創隊史紀錄

馬奎茲6局62球完投，創隊史紀錄。（歐新社）

完投在2021年MLB 賽季很少見。截至26日，只有21位投手做到。因此，當任何投手完成這項壯舉時都引人注目，但僅投62球就能做到？這就真的很不尋常了。

這個狀況出現在洛磯投手馬奎茲（German Marquez）26日在花旗球場（Citi Field）先發時，但是別認為這位右投對此感到興奮。畢竟洛磯隊最後以0：1輸給大都會 隊。他投出6次三振，遭擊3支安打，責失1分。

如何只投62球就能完投？當天這場比賽是雙重賽首場，只打7局，落磯身為客隊，馬奎茲第7局下不必登場就宣告提前結束。即使如此，在MLB官方紀錄上，他仍然被註記完投。完投與無安打比賽不同，不必主投至少9局。

自2016年9月29日之後，MLB就從未見投手以低於62球達成完投。當時海盜隊的諾瓦（Ivan Nova）在比賽中投了5又1/3局，但比賽在1：1平手狀態下因雨暫停。由於沒有時間完成比賽，並且也不影響戰績排名，最終該場比賽以平手裁定結束。

馬奎茲也創下洛磯隊史上單場投球最少紀錄，超過庫克 （Aaron Cook）在2007年7月25日在庫爾斯球場（Coors Field）擊敗教士隊時所用的9局74球。庫克之後在2008年7月1日在同一球場再對教士隊時完投9局只用79球。之後再也沒有投手投出低於80球的9局完投。