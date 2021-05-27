MLB／二刀流不容易 教頭禁止大谷翔平「雷射肩」

大谷翔平。（路透）

天使 隊日籍好手大谷翔平26日對戰遊騎兵，靠著腳程跑出一支內野安打，球隊也以9：8獲勝，隔天將再次同場投打「二刀流」，不過後段若移防外野，總教練麥登（Joe Maddon）已對他的「雷射肩」下了禁令。

大谷翔平此役擔任第二棒、指定打擊，前兩打席分別是滾地球、三振出局，第三打席選到保送，並靠著隊友瑞登（Anthony Rendon）的二壘打回來得分，6局上的第四打席，大谷翔平敲出二壘方向滾地球，三壘手上前處理，不過大谷跑出內野安打。

大谷翔平總計3打數1安打，有1分得分，三振、保送各一次，打擊率為2成70，而對手賈西亞（Adolis Garcia）連兩天開轟追上16轟的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）並列聯盟全壘打王，大谷仍停在15轟。

天使隊將對上運動家隊，大谷翔平將先發投球兼打擊，今年麥登也會讓他在結束投球任務後，轉守外野，繼續倚賴他的打擊以及守備天賦，去年麥登就看過大谷在練習時守外野及一壘，稱讚說：「無庸置疑，這傢伙可以成為一級外野手。」

不過麥登仍擔心大谷在外野傳球時的風險，告訴大谷若有需要將球回傳到壘包時，不要施展「雷射肩」直傳壘包，而是透過隊友轉傳，「我不想太過保護，棒球本來就是有風險的運動，不過他做的事情太不同，必須小心謹慎。」