MLB／大谷翔平是漫畫人物 洛杉磯時報頭版畫肖像

天使 隊大谷翔平以「二刀流」風靡全美,24日《洛杉磯 時報》更以頭版刊出他的漫畫版肖像,寫道:「大谷翔平就是現實的漫畫人物。」

除了介紹大谷外,該文作者赫南德茲(Dylan Hernandez)也將他比喻成日本 國民漫畫《棒球大聯盟》的主角茂野吾郎,兩人同樣擁有一手動輒100英里的速球及優秀的打擊能力,宛如貝比魯斯(Babe Ruth)再世。

本季的大谷翔平投打俱佳,打擊上,他以14支全壘打和26支長打稱霸全美聯;投球上,2.37的防禦率在聯盟至少投30局的投手中排名前20,其中.152的被打擊率與13.35的每九局三振數皆名列聯盟第六傑。

