MLB專欄／道奇簽普荷斯 化解「懼左」罩門

普荷斯在道奇的表現令人期待。（路透）

準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）日前被老東家天使 隊正式釋出後，才經過短短4天就被衛冕冠軍道奇 隊簽下，可說跌破眾人眼鏡。這支陣容強大的衛冕軍願意簽一位今年打擊率.198、OPS.622的老將，究竟是在盤算什麼？

道奇隊早已眾星雲集，並沒有刺激票房的需求。但這陣子他們傷兵累累，包括貝林傑（Cody Bellinger）、席格（Corey Seager）、波拉克（AJ Pollock）和麥金斯崔（Zach McKinstry）等主力都在傷兵名單。道奇雖已有曼西（Max Muncy）這名強打一壘手，但曼西也可守二壘或三壘，而在席格缺陣的情況下，可將原本的二壘手勒克斯（Gavin Lux）移防游擊，讓曼西守二壘，如此一來普荷斯就有鎮守一壘且先發的機會。

此外道奇隊今年有嚴重的懼左問題，打線面對右投時OPS高達.800，但面對左投卻只有.658，差距相當大。而普荷斯雖然今年整體表現不佳，但他面對左投卻是打得嚇嚇叫，OPS有.857。當對手派出左投先發時，他就會是先發一壘手的適合人選。因此他加入道奇後的第一戰就因響尾蛇隊派出左投王牌邦賈納（Madison Bumgarner）而先發。

另一方面，近年特別注重數據分析的道奇隊肯定也有看到普荷斯今年被低估的價值。儘管他帳面的數字相當難看，但他的平均擊球速90.8英里、強勁擊球比例42.1%、出色擊球比例8.9%都是2017年以來最好的成績，也就是說他的擊球狀況有可能是5年來最好。根據擊球仰角、擊球速度等各項擊球數據所精算出的預期打擊數據，普荷斯在加入道奇前其實有高達.513的預期長打率，遠高出他實際的長打率.372，顯示他有可能只是運氣不佳。

道奇隊有傷兵及懼左問題，且以進階數據找到了普荷斯真正的價值，讓這一切都顯得相當合理，也難怪他們會以迅雷不及掩耳的速度簽下這位準名人堂球星。若普荷斯最終真能打出超乎預期的成績，就不得不再次佩服道奇隊的眼光了。（取材自UDN聯合新聞網）