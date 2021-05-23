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MLB／初登場就寫歷史 大聯盟第2萬名球員出爐

體育新聞組 / 綜合報導
西雅圖水手的捕手戈多伊初嚐大聯盟處女秀。(美聯社)
西雅圖水手的捕手戈多伊初嚐大聯盟處女秀。(美聯社)

大聯盟史上第2萬名球員終於出爐，他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊（José Godoy），26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年，2020與水手簽約後，總算在21日初嚐大聯盟處女秀。

此役水手對陣教士的比賽中，由於早在5局結束前就以1：12大比分落後，教練團選擇叫上戈多伊練練手感，這個決定也成為他首次踏上大聯盟賽場的契機。

戈多伊在養成的路上並不順遂，2011年7月與紅雀以20萬美元簽約金加盟的他，花了9年的時間在農場打拚，直到19年才被球團提拔至3A，眼看距離大聯盟僅差臨門一腳，在20年變成自由球員。

在成為自由球員後，戈多伊在當年11月選擇與水手隊簽約再續球員生涯，可惜2020碰上疫情影響，小聯盟比賽全數取消，時隔一年才迎來大聯盟初登板，不過他也成為大聯盟第2萬名登錄的球員，格外受到媒體注目。

MLB 疫情 西雅圖

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