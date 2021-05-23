MLB專欄／大聯盟換球 打擊全熄火

對打者來說，今年想打出三成打擊率越發困難，全聯盟的平均打擊率仍是低得離譜只有.234——就連除了快腿外一無所長的漢米爾頓（Billy Hamilton）生涯打擊率都有.240。雖說目前球季只進行不到四分之一，但如果打者再不振作，勢將打破1968年的史上單季最低打擊率紀錄（.237）。

比起.234，一周內出現兩次無安打比賽的壯舉可能更讓球迷感受到本季打者多麼無力。這是100多年來大聯盟首次這麼早就出現四場無安打比賽。接下來30隊先發投手們「只須」再接再厲，在這一季剩下多達4000場比賽中再投出三場無安打，就能追平現代棒球（1901起）的單季最多場無安打比賽紀錄（七場，分別出現在1990、1991及2012年）。

除了打擊率之外，打者的其他表現也都大不如前。首當其衝的自然是年復一年不斷上漲的三振次數。已經連續13年寫下歷史新高的被三振比率（K%）再次從去年的23.4%上升到24.2%。

打者表現全面下滑已是不爭的事實，但這一切是否就能直接跟「投手進步」畫上等號？雖說根據進階數據網站Fangraph的統計，今年的快速球球速確實又快了0.2到0.3英哩，曲球的變化幅度也有所增加。但這些改變並無法充分解釋打者的場內安打率（BABIP）為何會從過去數十年一直穩定保持在三成左右，一下子掉到今年只有.285。

既然不是打者突然集體中邪表現失常，也不是投手找到什麼祕密武器讓打者打不出安打，那一切就只能歸諸於過去一向被質疑的原點——大聯盟用球上。

明眼人都能看得出來，大聯盟一直處心積慮想要降低現今棒球的三大要素——全壘打、三振及保送。今年用球的改變顯然也是為了逆轉這項趨勢、增加更多比賽精采度。但矯枉過正除了造成全壘打下降，反倒讓投手投出的球更致命，三振數更加直線上升，即便打者將球打在場內，也更不容易形成安打，只好更加猛揮大棒，等於跟原有目的背道而馳。

更可怕的是，大聯盟官方顯然並不清楚他們自以為的小小改變，會對投打微妙的均勢造成多大的影響。聯盟真正該做的，其實是讓第三方公正機構負責持續檢驗用球有無異常，並將用球的監控與分析等工作交給其他實驗單位——別再用自己那隻「看不見的手」再去瞎攪和。（取材自UDN聯合新聞網）