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MLB／2860次三振 薛則獨居史上第19

體育新聞組／綜合報導
國民隊王牌薛則三振榜獨居史上第19。（Getty Images）
國民隊王牌薛則三振榜獨居史上第19。（Getty Images）

國民隊塞揚王牌薛則（Max Scherzer）19日客場登板出戰小熊，主投5局送出8次三振，將自己的生涯三振紀錄堆高至2860次，超越名人堂投手伯寧（Jim Bunning），獨居史上第19，下一個目標就是前隊友韋蘭德（Justin Verlander）。

雖然帳面上送出4次保送，但薛則的控球其實相當不錯，決勝球總能將球控制在好球帶邊角，除了小熊打者耐心的選球技巧，只能怪主審不賞臉，在3至5局浪費了許多用球數，最終僅投5局就花了100球，其中好球數占了66球，挨5安失2分。

雖然在前段局數遭遇亂流丟分，好在國民打線適時作出回應，自家養成的9-1連線——羅布列斯（Victor Robles）與透納（Trea Turner）都有雙安的演出，強打少年索托（Juan Soto）也有5支3的猛打賞，還附帶一支單膝跪地的大號全壘打，三人撐起了全隊的得分重任，終場以4：3戰勝小熊，也守下薛則本季的第四勝。

薛則本場也送出8次三振，以2860次超越名人堂投手伯寧的2855次，獨居歷史第19，至於下一個目標，還得在達成3000K的里程碑後才能追上，而那個人正是太空人隊投手韋蘭德，他以3013K暫居歷史第18，過去兩人曾在底特律老虎隊當過隊友，也曾於2019年世界大賽碰頭，可惜未能同場先發。

太空

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