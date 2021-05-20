MLB／大谷找張育成說笑 話題竟是「他」

大谷站上一壘後與張育成閒聊，話題與陽岱鋼有關。（影片截圖）

「棒球史上沒人有辦法做到大谷翔平的打球方式。」這是大聯盟官網在看到大谷翔平轟出第14轟時的反應，大谷不僅18日對印地安人隊在首局就開轟，這位大聯盟全壘打王19日還要擔任先發投手。

天使 隊18日以5：6輸給印地安人隊，台將張育成雖然3打數未敲安、個人連13打數沒有安打，打擊率下修到1成27，不過首局球隊的5分攻勢中，張育成的高飛犧牲打帶有1分打點。

大谷翔平先在1局下轟出陽春砲，他在本壘欣賞著球飛出全壘打牆的路徑，才慢慢跑向一壘，這發全壘打讓他以14轟續居全壘打王，也是生涯第3次連3場開轟。

4局下在大谷翔平、瑞登（Anthony Rendon）敲安後，厄普頓（Justin Upton）補上一發三分砲，7局下伊格列西亞斯（Jose Iglesias）的陽春砲，天使隊將比數追平；不過印地安人隊靠著奈勒（Josh Naylor）在8局上的陽春砲超前，拿下勝利。

大谷總計3打數2安打，打擊率2成71，另有1保送、1分打點、2分得分，包括在5局下三壘有人時，獲得對手敬遠保送的「禮遇」。

擔任一壘手的張育成與大谷有所互動，4局下大谷安打上壘後，站在張育成旁小聊幾句、互相笑了出來，引發台、日球迷關注。

張育成在臉書 粉絲團解答兩人閒聊內容，大谷翔平問張育成：「你認識陽岱鋼嗎？」張育成回答：「認識呦，他是賢拜。」大谷翔平曾與陽岱鋼共同效力日職火腿隊4年，張育成與陽岱鋼都是來自台灣 台東阿美族的棒球好手。