我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾58.7萬死 37.5%已完成接種

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

MLB／大比數領先該不該轟？白襪老教頭槓上「賓士哥」

記者蘇志畬／綜合報導
梅瑟德斯。(路透)
梅瑟德斯。(路透)

白襪隊新人「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）17日在9局轟出一發全壘打，球隊也以16：4擊敗雙城隊，總教練拉魯沙（Tony La Russa）卻責備他：「大錯特錯。」大比分落後時能不能從野手手中開轟？成為球界討論話題。

雙城隊當時已落後11分，9局派出野手阿斯圖提歐（Willians Astudillo）上來吃局數，28歲的梅瑟德斯選擇在0好3壞下開轟，讓76歲的拉魯沙有些看不下去。

「他犯了錯。」拉魯沙：「會有些後果要承擔，但是這不會再發生，因為三壘指導教練跟我都會盯緊，有需要我們也會擋在投手前面。」

拉魯沙解釋，在3壞球領先之下，三壘教練麥格尤恩（Joe McEwing）打暗號，要梅瑟德斯多等一球，但是梅瑟德斯似乎太專注在對決阿斯圖提歐，「我生氣是因為在3壞0好時，不是揮棒的好時機，這是運動家精神。」

梅瑟德斯則堅持做自己，「我永遠都是梅瑟德斯，所以才來到這裡，如果我不是梅瑟德斯，沒有人會討論我，沒人會想了解我，所以我只能堅持下去，如果我改變，一切都不同了，有些隊友也安慰我，要我放輕鬆。」

「我知道他說了『我要打出自己的比賽』之類的。」拉魯沙回應：「才不是，他打的是大聯盟比賽，尊重球賽、尊重對手，也要尊重球隊的指示，他收到等一球的暗號，那就是要等，現在說也沒用了，有後果在等著他，會學到一些教訓吧。」

上一則

NBA╱泰托姆狂砍50分 塞爾蒂克挫巫師下仗打籃網

下一則

NBA／紐約解封觀眾回流 尼克季後賽票價貴籃網3倍

延伸閱讀

MLB／大谷翔平13轟居首 美媒稱奇二刀流犀利

MLB／大谷翔平13轟居首 美媒稱奇二刀流犀利
MLB／轉戰道奇尚無退休計畫 普荷斯：「油箱還有油」

MLB／轉戰道奇尚無退休計畫 普荷斯：「油箱還有油」
MLB／被觸身球打到臉骨折 皮拉急想復出：我在先發嗎？

MLB／被觸身球打到臉骨折 皮拉急想復出：我在先發嗎？
MLB／勇士投手怒捶板凳…手骨折了 教頭：有夠丟臉

MLB／勇士投手怒捶板凳…手骨折了 教頭：有夠丟臉

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40
林書豪。（取材自微博）

回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

2021-05-18 21:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」