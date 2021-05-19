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MLB／大谷翔平13轟居首 美媒稱奇二刀流犀利

體育新聞組╱綜合報導
大谷翔平敲出本季第13轟，獨居全壘打王寶座。(Getty Images)
大谷翔平敲出本季第13轟，獨居全壘打王寶座。(Getty Images)

前役敲出本季第12轟並列全壘打王的「二刀流」大谷翔平，不願與亞古納（Ronald Acuna Jr.）、賈吉(Aaron Judge)、海尼格（Mitch Haniger）分享喜悅，再擊出冠居聯盟的第13轟，讓美媒對大谷翔平的表現嘖嘖稱奇，甚至讓天使總教練麥登(Joe Maddon)想起紅襪著名的左右門神歐提茲（David Ortiz）、曼尼(Manny Ramirez)。

大谷翔平此役先以第2棒、指定打擊出賽，第2局就轟出三分砲，本季第13轟獨居全壘打榜領先，除了打擊大爆發外，本季大谷翔平投手丘上的表現也令人驚艷，若非因未達規定投球局數，大谷繳出的2.10防禦率與國民王牌投手薛則(Max Scherzer)並列全聯盟第10。

而大聯盟記者蘭絲（Sarah Langs）在推特提出數據，指出大谷翔平在至少100顆擊球數中，出色擊球率（Barrel）達到21.2%居聯盟第一，另外再至少30打席中，大谷的指叉球的被打擊率為0.028，也是全大聯盟最低，超狂表現讓蘭絲直呼「不真實」。

大谷翔平這一轟鎖定一記超高的壞球出棒，球進壘時距離地面4.19呎高，為今年形成全壘打的挨轟球裡第二高，麥登認為大谷的攻擊範圍非常全面，欣賞他的打席可以感受到他的棒球本領，如同先前在芬威球場，以彆扭姿勢轟上綠色怪物的那發全壘打。

在2006年接下光芒總教練的麥登，與同區紅襪自然也不少對戰經驗，大谷的表現也讓麥登想起波士頓兩門重砲大谷歐提茲以及曼尼，「但大谷是最新版本，他有一雙快腿，又能在投手丘上投球，他在大聯盟是革命性的存在。」

大谷翔平敲出本季第13轟，獨居全壘打王寶座。(Getty Images)
大谷翔平敲出本季第13轟，獨居全壘打王寶座。(Getty Images)

天使 波士頓 推特

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