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MLB／被觸身球打到臉骨折 皮拉急想復出：我在先發嗎？

體育新聞組 / 綜合報導
大都會外野手皮拉打擊時遭95英里的速球擊中臉部，導致臉部骨折。(路透)
大都會外野手皮拉打擊時遭95英里的速球擊中臉部，導致臉部骨折。(路透)

大都會外野手皮拉（Kevin Pillar）17日打擊時遭勇士隊韋伯（Jacob Webb）95英里的速球擊中臉部，導致前者臉部骨折，相片中也可清楚看出明顯的腫脹，沒想到18日他就等不及重返球場，還向教練團詢問：「我今天還有在先發名單嗎？」

相較皮拉表現的樂觀，反倒是投出觸身球的韋伯充滿內疚，他在記者會不斷詢問前者的傷勢狀況，好在經電腦斷層掃描後呈陰性，「我第一次碰上這樣的事，很不好受，我不曾想傷害他，要在這樣的心理壓力下繼續前進很不容易，我腦中都在擔心他的傷勢，希望他沒事。」

被臉部觸身球擊中的皮拉18日雖然沒有上場，不過鏡頭仍不時帶到在休息室觀戰的他，畫面可以看到他的右臉明顯有瘀青痕跡，鼻梁也被打斷，即便如此，他仍想重返先發名單：「如果我右眼看得清楚，我就可以上場。」

隊友史卓曼（Marcus Stroman）也在推特上透露，皮拉還向教練團詢問了今天他會不會在先發名單裡，「簡直是個勇士！應該給他一個NBA名將漢彌爾頓（Richard Hamilton）的鐵面具！」

大都會外野手皮拉打擊時遭95英里的速球擊中臉部，導致臉部骨折。(路透)
大都會外野手皮拉打擊時遭95英里的速球擊中臉部，導致臉部骨折。(路透)

勇士 大都會 推特

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