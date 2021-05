「巨掌」比一比 雷納德能握2水瓶 克蕭單手抓6顆球

不讓一次握著兩支水瓶的NBA快艇隊雷納德(Kawhi Leonard)「巨掌」專美於前,贏得三座塞揚獎、一座年度MVP,道奇 王牌投手克蕭(Clayton Kershaw)單手居然能抓住6顆棒球,也讓球迷好奇,到底雷納德、克蕭誰的手比較大?

The Athletic記者阿達亞(Fabian Ardaya)近日在推特 上,分享克蕭單手抓住6顆球的照片,讓粉絲們相當驚訝。

not sure if Clayton Kershaw has enough baseballs in one hand tbh pic.twitter.com/p99X458a78