MLB／大谷逆轉轟 已敲12支並居全壘打王

大谷翔平轟出逆轉兩分砲，幫助天使終止4連敗。（Getty Images）

4連敗的天使 隊，靠「二刀流」大谷翔平的球棒拒絕再輸，16日9局上敲出逆轉兩分砲，幫助天使6：5險勝紅襪隊，這是大谷來到大聯盟後第1支出現在9局的超前轟，算不算生涯59轟最重要的一支？他說：「我覺得是」。

紅襪距離贏球就只差1個出局數，沒有任何上壘者，卻無法收下這場勝利，楚奧特先敲出中外野飛球，紅襪終結者巴恩斯坦言：「我以為比賽會在這裡就結束了」，結果形成一支德州 安打，下一棒大谷鎖定第1球直球就出棒，轟出正好落在右外野邊線內的兩分砲。

大谷這球的飛行軌跡，在多數球場會在出標竿前就拐出界外，但波士頓 芬威球場的右外野標竿距離本壘板僅302呎，使得小白球可以在抵達標竿前仍留在界內。

「我抬頭看著球，祈禱它會留在界內，那是我打出去後唯一的想法。」大谷單場5支1，就是一發直接扭轉勝負的全壘打，也以12轟再度並列全壘打榜領先。

天使前一次在僅差1個出局數就輸球的情況下敲出超前轟，已要追溯到2013年，大谷知道這支全壘打對球隊有多重要，他說：「賽前還處於連敗，系列賽前兩戰也輸得很難看，這對我們來說是一場重要的勝利，這顯示我們還是有能力擊敗任何球隊。」

巴恩斯搞砸勝利，記上救援失敗、敗投，他盛讚大谷的表現，「他是我們見過身體條件最天賦異稟的棒球選手，我不知道是否有機會見到，有人可以投到101哩、把球轟到600呎遠，所以他真的很特別，他擁有驚人的天賦，希望他能保持健康、打出長遠的生涯。」