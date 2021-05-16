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MLB／普荷斯傳簽約道奇 傳奇生涯還有續篇

編譯林育正╱綜合報導
普荷斯傳加入豪門道奇延續大聯盟生涯。（路透）
普荷斯傳加入豪門道奇延續大聯盟生涯。（路透）

洛杉磯時報消息指出，前天使隊強打，41歲的「生化人」普荷斯（Albert Pujols）將與同城的道奇隊簽下大聯盟合約，這也將讓他的傳奇生涯可以續寫篇章。

準名人堂球星普荷斯的到來，將為道奇內野手透納（Justin Turner）與拉克斯（Gavin Lux）調度提供更多彈性。道奇本季面對左投的整體攻擊指數（OPS）僅有.663，右打的普荷斯預計帶來火力支援。本季普荷斯面對右投手打擊率慘澹僅有1成69，但面對左打則大幅提升到2成59，

普荷斯本季打擊三圍僅.198/.250/.372，不過根據「Baseball-Reference」統計，他在比賽末段或比賽緊咬的狀況下表現不俗，打擊三圍提升至.313/.389/.500。

據傳道奇付給普荷斯的薪資，將以大聯盟底薪按賽季比例計算，約42萬元。

普荷斯目前生涯667發全壘打排史上第五，2112打點排第三，32535支安打排第14；他生涯三次奪下國聯MVP，兩次金手套，六次銀棒獎，10次入選明星賽。

天使隊因讓「二刀流」大谷翔平擔任指定打擊，瓦許（Jared Walsh）擔任一壘手，而普荷斯不願淪落坐板凳，希望獲得穩定上場時間而將他釋出。

普荷斯轉投道奇，也讓他加入貝林格（Cody Bellinger）、貝茲（Mookie Betts）與克蕭（Clayton Kershaw）的行列，成為道奇陣容中第四位曾拿下MVP的成員。

道奇 天使 洛杉磯

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