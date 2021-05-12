MLB／捧兩大聯盟MVP？ 史坦頓有望成史上第二人

史坦頓成美聯MVP強力候選人。 （Getty Images）

似乎克服玻璃體質的洋基 「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），本季至今僅缺席4場比賽，在出賽比率提高之下，史坦頓也繳出讓洋基球迷睽違已久的優異表現，根據美媒《SNY》報導，史坦頓持續繳出高檔成績且不再受傷，有機會繼名人堂球員羅賓森（Frank Robinson）後，第二位能在兩聯盟都拿下年度MVP的超級球星。

攤開史坦頓本季打擊成績，DH的水準，出賽30場比賽中交出.292/.356/.558的打擊三圍，轟出9發全壘打以及24分打點，若把開季前10場比賽的低潮表現拿掉，打擊三圍暴漲至.350/.416/.700。

報導提到，史坦頓最近表現漸入佳境，與平均高達99哩(約159公里)的擊球初速脫不了關係，本季更多次擊出120哩(約193公里)狠甩其他球員，面對接近200公里的球，即便朝著防守方正面而來也難以防守。

不過對於一個競逐MVP的候選人來說，最重要的則是保持身體健康，而史坦頓奪下國聯MVP的2017年賽季，整季僅缺席3場比賽，依照史坦頓本季出勤狀況，再加上灼熱的打擊手感，也會在美聯MVP候選榜中參上一腳。

報導中也點名天使 球星楚奧特(Mike trout)、紅襪重砲(J.D. Martinez)也是強力候選人，甚至先發投手如柯爾(Gerrit Cole)、明斯(John Means)及達菲(Danny Duffy)，有望自2011年韋蘭德(Justin Verlander)後，再有投手奪下MVP的殊榮。