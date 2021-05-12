我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3277萬人確診 35.1%完成接種

台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

MLB／捧兩大聯盟MVP？ 史坦頓有望成史上第二人

體育新聞組╱綜合報導
史坦頓成美聯MVP強力候選人。 （Getty Images）
史坦頓成美聯MVP強力候選人。 （Getty Images）

似乎克服玻璃體質的洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），本季至今僅缺席4場比賽，在出賽比率提高之下，史坦頓也繳出讓洋基球迷睽違已久的優異表現，根據美媒《SNY》報導，史坦頓持續繳出高檔成績且不再受傷，有機會繼名人堂球員羅賓森（Frank Robinson）後，第二位能在兩聯盟都拿下年度MVP的超級球星。

攤開史坦頓本季打擊成績，DH的水準，出賽30場比賽中交出.292/.356/.558的打擊三圍，轟出9發全壘打以及24分打點，若把開季前10場比賽的低潮表現拿掉，打擊三圍暴漲至.350/.416/.700。

報導提到，史坦頓最近表現漸入佳境，與平均高達99哩(約159公里)的擊球初速脫不了關係，本季更多次擊出120哩(約193公里)狠甩其他球員，面對接近200公里的球，即便朝著防守方正面而來也難以防守。

不過對於一個競逐MVP的候選人來說，最重要的則是保持身體健康，而史坦頓奪下國聯MVP的2017年賽季，整季僅缺席3場比賽，依照史坦頓本季出勤狀況，再加上灼熱的打擊手感，也會在美聯MVP候選榜中參上一腳。

報導中也點名天使球星楚奧特(Mike trout)、紅襪重砲(J.D. Martinez)也是強力候選人，甚至先發投手如柯爾(Gerrit Cole)、明斯(John Means)及達菲(Danny Duffy)，有望自2011年韋蘭德(Justin Verlander)後，再有投手奪下MVP的殊榮。

洋基 天使

上一則

場邊人語／紐約得勝 歡樂滿城

下一則

NBA／約柯奇攜波特飆60分 金塊止敗

延伸閱讀

新球館建設不順 運動家放話搬離屋崙

新球館建設不順 運動家放話搬離屋崙
MLB／大谷12日戰太空人再度開啟「雙刀模式」

MLB／大谷12日戰太空人再度開啟「雙刀模式」
勇士連勝雷霆 有望衝擊季後賽 教頭誇柯瑞MVP

勇士連勝雷霆 有望衝擊季後賽 教頭誇柯瑞MVP
MLB／太空人贖罪之旅啟航 洋基主場球迷噓爆花招百出

MLB／太空人贖罪之旅啟航 洋基主場球迷噓爆花招百出

熱門新聞

大馬羽球女神吳柳瑩在Instagram上傳美照。（取材自Instagram）

影／馬來西亞「羽球女神」 挑戰東京奧運最美掌旗官

2021-05-05 08:46
天使隊「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

影／大谷「徒手」笑接強襲球 主播配旁白：我就這麼強

2021-05-07 08:48
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
羅賓遜去年2月資料照。他因憂鬱纏身去年4月舉槍自盡，奇蹟生還但右眼失明，歷經一年努力入選3A沙加緬度河貓25人名單。(Getty Images)

舉槍自盡瞎右眼 羅賓遜入選小聯盟3A球隊25人名單

2021-05-06 13:59
歐尼爾透露當年與布萊恩拆夥不是因為不合，純粹是金錢考量。(美聯社)

NBA／布萊恩被冤枉好多年 歐尼爾曝「OK連線」拆夥原因

2021-05-08 19:54
莎芭蓮卡。美聯社

網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍杯

2021-05-11 07:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象