MLB／復出投5局 狄葛隆背痠又進傷兵名單

狄葛隆MRI雖正常，仍列傷兵。（路透）

才從傷兵名單中回歸，大都會 隊王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）只投了5局，現在他需要再做一次MRI檢查。據了解，他再被放進傷兵名單。

狄葛隆先前因身體右側緊繃而跳過一次先發，7日是休了10天後再度登板，投5局只被敲出1安打、失1分，送出6次三振；第5局出現3次保送已暴露警訊，直球球速也從100哩降到97、98哩，第6局站上投手丘後，試投了兩球，便揮手叫上防護員。

賽後，大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）告訴記者，狄葛隆將接受MRI檢查，以診斷下背部的緊繃程度。

據報導，在10日進行的MRI並未顯示出結構性損壞，但是由於右側背緊繃，狄葛隆仍名列傷兵名單。

大都會隊對狄葛隆非常小心，因為這是一周以來第二次他出現背部緊繃或酸痛。在MRI檢查後，大都會隊宣布狄葛隆將跳過一次先發，以使發炎狀況消退。9日的先發是他自4日之後首次登板。

狄葛隆延續本賽季的火熱手感，拿下兩次賽揚獎的他在7日比賽後的戰績為3勝2負，自責分率（ERA）只有0.68，每局被上壘率（WHIP）為0.60，在主投40局中投出65次三振和7次四壞球。在7日投出3次四壞球之前的35局只投出4次。