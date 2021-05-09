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MLB／天使釋出普荷斯 「神之右手」馬丁尼茲轟可恥

體育新聞組╱綜合報導
普荷斯遭天使釋出，兩大傳奇名將痛批天使球團。( 美聯社)
普荷斯遭天使釋出，兩大傳奇名將痛批天使球團。( 美聯社)

天使日前無預警宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，為全聯盟投下一枚震撼彈，也引來同鄉好友馬丁尼茲（Pedro Martinez)、歐提茲（David Ortiz）不滿，都認為天使球團釋出普荷斯是非常不留情面。

根據「Yahoo Sports」記者席維克（Chris Cwik）報導，普荷斯這10年來的確未能繳出應有表現，且本季獲得92個打席中，打擊率僅1成92，從2016年開始，打擊率就未曾超過2成45，天使生涯打擊三圍.256/.311/.447，貢獻222發全壘打，而隨著瓦許（Jared Walsh）逐漸散發明星特質，天使認為讓瓦許有更多上場時間是合理選擇，因此只能與同一壘守位的普荷斯分道揚鑣。

天使釋出普荷斯後，名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲就在推特寫道，「我知道榮耀是歸於上帝，而不是人們，這就是為什麼我對天使的可恥行徑並不感到驚訝，棒球界的每個人都為你驕傲，謝謝你曾是比賽中最優秀的球員。」

同為多明尼加出生的「老爹」歐提茲，也在個人IG替好友打抱不平，「一路走來，你的職業生涯令人難以置信，是場內外最受歡迎的球員之一，我非常反對天使球團的舉動，這也造成許多球員及球迷不滿，我知道這是市場機制，但我仍希望你能按照自己意願選擇退役，你為棒球付出許多，很難取代像你這樣的人。」

天使 推特

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