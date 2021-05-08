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MLB／卡胖生涯安打 超越貝比魯斯 3千安是下一目標

體育新聞組 / 綜合報導
卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯安打數超越貝比魯斯。（美聯社）
卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯安打數超越貝比魯斯。（美聯社）

老虎明星一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）7日擔綱4棒一壘手，單場擊出雙安並獲2保送，4次打擊全數上壘，而生涯安打數更以1支之差超越「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的2873安，在大聯盟生涯安打排行榜中獨居45名。

正邁入生涯第19個賽季，可望成為名人堂一員的卡布雷拉，在對戰雙城比賽中，第二局首打席敲出右外野深遠一壘安打，第四局再敲出中外野安打，38歲的卡布雷拉生涯安打數來到2874支，現役球員中僅落後剛遭天使釋出的普荷斯(Albert Pujols)，他以3253支安打在大聯盟安打榜上排名第14位。

卡布雷拉先前接受訪問時說道，自己從來沒有想過能與貝比魯斯齊名，「對我和我的職業生涯來說，我永遠不會把事情視為理所當然，只要我還在場上，無論人們說我是好是壞，那並不重要，我只是做好我的工作，就是這樣。」

目前大聯盟史上僅32位球員達成3000安，除了現役的普荷斯、禁藥役雲纏身的帕梅洛（Rafael Palmeiro）及涉賭的羅斯(Pete Rose)外，達成3000安的球員皆入選名人堂，也成為卡布雷拉努力追尋的目標。

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