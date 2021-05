影／大谷「徒手」笑接強襲球 主播配旁白：我就這麼強

天使隊「二刀流」大谷翔平。(美聯社)

天使 隊「二刀流」大谷翔平日前再度站上投手丘,面對去年美聯冠軍光芒,他主投5局無失分,3局上面對打者米道斯(Austin Meadows)敲出投手方向強襲球時還秀了一手美技,讓主播忍不住替他設計對白:「抱歉,我就是這麼強。」

據大聯盟Statcast數據顯示,米道斯擊出的這顆強襲球的擊球初速高達94英里,剛好直擊大谷翔平的手套,然而球在一個彈跳後沒有落地,反而被反應迅速的大谷翔平用右手徒手接住。

「Bally Sports West」的主播配上旁白:「抱歉,我就是這麼強。(Sorry, I'm too strong and too skilled.)」天使主播拉許(Trent Rush)也驚訝道:「他可以拿到幾張金手套選票吧?」

第10轟 再度併列全壘打王

另外,大谷翔平剛先發登板,6日回到打線立刻展現另一端天賦,對光芒隊3局下的一發兩分砲,也是本季第10轟,再度並列大聯盟全壘打王。

這發全壘打讓大谷翔平與紅襪隊馬丁尼茲(J.D. Martinez)、勇士 隊亞古納(Ronald Acuna Jr.)並列,同以10轟位居全壘打王。

大谷翔平也刷新了日籍球員在大聯盟最快日期達成10轟紀錄,過去原是2004年洋基 隊松井秀喜在6月4日達陣,大谷整整早了將近1個月。

而大谷翔平以野手28場出賽、116打席敲出10轟,也更新大聯盟日籍球員最快出場、打席10轟的紀錄,原紀錄保持人就是他自己,在2019年以44場出賽、180打席敲出10轟。