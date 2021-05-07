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影／大谷「徒手」笑接強襲球 主播配旁白：我就這麼強

編譯中心／綜合報導
天使隊「二刀流」大谷翔平。（美聯社）
天使隊「二刀流」大谷翔平。（美聯社）

天使隊「二刀流」大谷翔平日前再度站上投手丘，面對去年美聯冠軍光芒，他主投5局無失分，3局上面對打者米道斯（Austin Meadows）敲出投手方向強襲球時還秀了一手美技，讓主播忍不住替他設計對白：「抱歉，我就是這麼強。」

據大聯盟Statcast數據顯示，米道斯擊出的這顆強襲球的擊球初速高達94英里，剛好直擊大谷翔平的手套，然而球在一個彈跳後沒有落地，反而被反應迅速的大谷翔平用右手徒手接住。

「Bally Sports West」的主播配上旁白：「抱歉，我就是這麼強。(Sorry, I'm too strong and too skilled.)」天使主播拉許（Trent Rush）也驚訝道：「他可以拿到幾張金手套選票吧？」

第10轟 再度併列全壘打王

另外，大谷翔平剛先發登板，6日回到打線立刻展現另一端天賦，對光芒隊3局下的一發兩分砲，也是本季第10轟，再度並列大聯盟全壘打王。

這發全壘打讓大谷翔平與紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）、勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）並列，同以10轟位居全壘打王。

大谷翔平也刷新了日籍球員在大聯盟最快日期達成10轟紀錄，過去原是2004年洋基隊松井秀喜在6月4日達陣，大谷整整早了將近1個月。

而大谷翔平以野手28場出賽、116打席敲出10轟，也更新大聯盟日籍球員最快出場、打席10轟的紀錄，原紀錄保持人就是他自己，在2019年以44場出賽、180打席敲出10轟。

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