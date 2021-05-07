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震撼彈 普荷斯遭天使釋出 職業生涯恐告終

體育新聞組／綜合報導
普荷斯遭釋出，職涯可能到此為止。（路透）
普荷斯遭釋出，職涯可能到此為止。（路透）

MLB官網報導，MLB洛杉磯天使隊宣布釋出準名人堂成員「生化人」普荷斯（Albert Pujols），他的職業生涯可能到此結束。

普荷斯被正式指定交易，換言之他已被立即從40人陣容中剔除。天使隊和普荷斯雙方都沒有說明原因。

天使發聲明中表示，「很驕傲在2011年與他簽下合約，且為在他名人堂生涯中，有近一半時間是穿天使球衣而感到榮幸。普荷斯在球場上歷史成就，激勵了世界各地運動員，讓我們知道什麼叫做真正的球星。」

41歲的普荷斯正處其10年2.53億元合約的最後一年，在天使隊之前他只效力過聖路易紅雀隊。他原本力守一壘，後來轉為指定打擊。包括2021年在內，在MLB打滾21個賽季，這10年來即使不是全聯盟、起碼也是國聯無可爭議的最佳球員。

他於2001年登上大聯盟，在第一個賽季就入選全明星，並贏得國聯年度新秀。之後在2005、2008和2009年贏得3個國聯MVP獎項，並4次入圍MVP前三名。另外還拿下6個銀棒獎，2個金手套獎，10度入選全明星賽。

在過去21個賽季中，普荷斯的打擊三圍是.298/.376/.545，有3253支安打，史上排名第13，667支全壘打則是歷史排名第5，2112個RBI高居歷史第3位。他在紅雀隊的職涯前11年是他的巔峰時期，打擊三圍達到.328/.420/.617。他在將滿32歲時的2012年與天使隊簽下巨額合約，之後直至今年5月4日最後一次名列先發名單，他的打擊三圍是.256/.311/.447。

不管為哪支球隊效力，普荷斯都能健康出賽。不計近兩年的特殊狀況，在他19個完整賽季中，只有3次出賽不到140場。在他第12個賽季前從未錯過任何重要比賽，平均每年可打154場。他可望在取得資格的第一年就高票入列棒球名人堂。

普荷斯被釋出代表一個棒球時代的真正終結。2000年是最後一個大聯盟名單上沒有他的賽季。沒有他的棒壇需要一些時間來適應。

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