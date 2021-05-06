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MLB／大都會炒打擊教練 阿隆索、林多不爽

體育新聞組／綜合報導
曼尼自薦執教大都會。（歐新社）
曼尼自薦執教大都會。（歐新社）

本季大都會未能達到預期成績，低迷不振的打線為主因，大都會決定將打擊教練戴維斯（Chili Davis）及助理打擊教練史雷特（Tom Slater）解雇，不過此舉卻讓鎮中明星阿隆索（Pete Alonso）及林多（Francisco Lindor）不悅。

阿隆索並未受打線集體低迷影響，本季依舊維持高檔的2成82打擊率，外帶5轟及16分打點，而聽聞戴維斯及史雷特遭開除消息，阿隆索難掩落寞神情，「我都會叫他們叔叔，我的意思是，他們對我來說就像家人一樣。」

阿隆索表示，當時自己正在用餐，面對這突如其來的消息讓他感到措手不及，「我感到相當困惑。聽著，我絕對尊重做出這個決定的人，我知道球團高層是以勝利為目標，或許就讓我們再多試2年或2年半，再看看結果會是如何，所以對我來說，這（開除）是不合理的事。」

簽下大約表現卻陷入大低潮的林多，也附和阿隆索的言論說道，「這讓我心碎，我非常傷心。也許我打得再好一點，他就能保住工作，我不知道。」

雖然大都會規畫由小聯盟的打擊協調員奎托利巴姆（Hugh Quattlebaum）及農場主管哈沃德（Kevin Howard）加入教練團，分別取代戴維斯及史雷特，但仍引起前大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）的興趣，在推特投石問路寫道，「我願意為大都會效力！」，並標記大都會老闆科恩（Steve Cohen）。

曼尼大聯盟生涯19年榮耀滿載，累計2574安、555轟及1831分打點等名人堂數據，但卻因禁藥問題影響得票率，至今仍在追尋進入名人堂的機會，他曾在小熊小聯盟體系下兼任打擊教練。

大都會 推特

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