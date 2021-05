「史上最短退役」前明星右投 2小時後就被拉上MLB

曾效力華盛頓國民與底特律老虎的前明星右投席摩曼(Jordan Zimmermann),休賽季與密爾瓦基釀酒人簽下小聯盟合約,遲遲等不到回歸大聯盟機會的他,原本有意就此高掛球鞋,沒想到2個小時後他就收到球團願意執行合約的消息,也被大聯盟官網稱作「史上最短的退役」。

即將滿35歲的席摩曼去年只替前東家老虎投了3場比賽就因前臂傷勢結束賽季,2019年也只留下1勝13敗,6.91防禦率的難堪成績,難以想像這位曾入選過2次明星賽的球星身手退化至此。

也由於上述原因,釀酒人今年2月和席摩曼簽下小聯盟(附帶春訓邀請),不過卻沒辦法為他提供升上大聯盟的機會,為了避免支付他非40人名單春訓邀請的獎金,球隊當時決定將他釋出,並重新簽下小聯盟合約續留,直到大聯盟賽季開打,他仍在小聯盟待命。

遲遲等不到升上大聯盟電話的席摩曼,訓練基地離家太遠也是萌生退意的原因之一,他表示:「我不太喜歡開車去位在阿普爾頓高階1A的訓練基地,需要花我1個半小時的車程,我也跟經紀人說過:『我已經準備好要宣告退役,每天要去阿普爾頓我已經受夠了。』對方也告知我禮拜四早上會告知球隊。」

沒想到就在當天晚上,席摩曼正在威斯康辛州 北邊的伊格爾河(Eagle River)釣魚 時,當時他還正想著未來的事,結果接到了來自釀酒人球團的電話,告訴他要被拉上大聯盟了。

面對如此短時間內的心境轉變,席摩曼表示自己「就像是退休 了2個小時」,這也被大聯盟官網譽為「史上最短的退役」,威斯康辛州出身的他也相當樂意能為自己家鄉的球隊效力,在昨天(1日)就驅車前往釀酒人主場報到,等待再次站上大聯盟紅土的機會。

RHP Jordan Zimmermann selected from the Alternate Training Site.



RHP Patrick Weigel optioned to the Alternate Training Site. pic.twitter.com/PDXbeblM03