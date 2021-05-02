MLB／術後2年 洋基泰隆奪勝投

​​​洋基先發投手泰隆睽違兩年奪下勝投。（美聯社）

洋基 先發投手泰隆（Jameson Taillon）1日在主場面對老虎主投5局送出8次三振僅丟1分，奪下睽違剛好兩年的勝投。

泰隆吞下兩敗後表現回穩，隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）與托瑞斯（Gleyber Torres）各自貢獻3分打點，洋基終場6：4老虎拿下近5戰的第4場勝利。

29歲的泰隆表示，拿到本季首勝的時間，比他預期來得晚；本戰他球速最快衝上95.9英里，也拿下曲球、滑球與變速球應戰，收穫8次三振。其中在第五局面臨被敲兩安打和兩次保送面臨滿壘危機，教練團甚至兩度走上投手丘溝通，他最後回穩來一記快速球三振卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

賈吉說：「這一刻非常關鍵，但也讓你見識到他的競爭心太多強烈，絕不會向任何人屈服。」

泰隆生涯相當坎坷，不僅曾罹患睪丸癌，上季更因Tommy John手術報銷，「我一度不確定能不能再站上大聯盟投球，甚至加入洋基這樣的球隊。能回到場上我受到很多人的幫助，現在我最期待的就是先發上場，為球隊拿下出局數。」

他上一次在大聯盟奪下，剛好是兩年前2019年5月1日，當時幫助海盜擊敗遊騎兵；這一戰也是他生涯第二次動Tommy John手術前的最後一役。總教練布恩（Aaron Boone）說：「今天他不斷進攻好球帶，感覺越來越好，也更有信心。我為他感到興奮，他經歷了許多起伏，才有今天的樣子。」

托雷斯也說：「動刀兩年後能這樣投球並贏得比賽，他的表現真的很棒。他具有啟發性，證明自己可以，我為他感到開心。」