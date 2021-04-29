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MLB／名人堂老爸也沒辦到…小葛雷諾3響砲7打點

體育新聞組／綜合報導
小葛雷諾棒打薛則，同時以22歲又42天的年紀敲出單場3轟、7打點，締造史上最年輕紀錄。（路透）
小葛雷諾棒打薛則，同時以22歲又42天的年紀敲出單場3轟、7打點，締造史上最年輕紀錄。（路透）

藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）27日對戰國民隊敲出三響砲，就連老爸都沒完成過，而22歲又42天的年紀敲出單場3轟、7打點是史上最年輕紀錄，單就三響砲來說，則是史上第7年輕。

藍鳥隊以9：5擊敗國民隊，全隊敲出8分打點，幾乎都由小葛雷諾貢獻，國民隊雖然靠著3發陽春砲在3局上以3：0領先，不過3局下小葛雷諾在滿壘時的從薛則（Max Scherzer）手中轟出滿貫砲，直接逆轉比數。

小葛雷諾的好手感還沒停止，5局下再對薛則轟出陽春砲、7局下面對芬尼根（Kyle Finnegan）也轟出一發兩分砲，單場累積到7分打點。

小葛雷諾比起艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）年輕2天，刷新最年輕單場3轟、7分打點的紀錄。

若以單場三響砲來說，史上最年輕紀錄是「老虎先生」卡萊恩（Al Kaline）以20歲又119天締造，比小葛雷諾年輕的還有，馬修斯（Eddie Mathews）、歐特（Mel Ott）、特羅斯基（Hal Trosky）、鮑威爾（Boog Powell）及席格（Corey Seager）。

小葛雷諾的父親、名人堂選手葛雷諾，在大聯盟生涯16年敲出449轟，拿下過年度MVP、8次銀棒獎，就是沒敲過單場三響砲。

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